Как промедление с заменой антифриза убивает мотор?
Как промедление с заменой антифриза убивает мотор?
Эксперт Родионов: Как по цвету и осадку...
Новейший Audi Q9 получит мотор, который понравится поклонникам «настоящих» машин
Новейший Audi Q9 получит мотор, который понравится поклонникам «настоящих» машин
Audi Q9 2027 года помимо гибридных установок...
Changan CS75PLUS
«Синий кит» выходит на охоту: Changan начал тайный сбор заказов на гибридный CS75 Plus
Цену на Changan CS75 Plus раскроют 24 апреля, а...

Новейший Audi Q9 получит мотор, который понравится поклонникам «настоящих» машин

Audi Q9 2027 года помимо гибридных установок будет оснащаться бензиновым V8

На тестах попался в объективы шпионов флагманский кроссовер Audi Q9 2027 модельного года. По сути, это будет самый большой автомобиль в истории марки, и его появление совпадает с ужесточением экологических стандартов в Европе. Впрочем, как заявляет производитель, новые правила Евро-7 не стали для инженеров непреодолимым препятствием, хотя и подтолкнули к определённым решениям.

Audi Q9 2027
Audi Q9 2027

АВТОВАЗ открыл предзаказ на фургоны и минивэны...
Законопроект о продаже «красивых» номеров
На заводе АГР в Шушарах собран первый Jeland J6

Хотя тренд действительно ведёт к гибридам и электромобилям, Audi намерена угодить традиционной аудитории люксовых машин. Поэтому в гамме точно будет версия с 4-литровым битурбированным бензиновым V8, а дизельных моторов не планируется вовсе. Более доступные модификации, как ожидается, получат гибридные силовые установки на основе 3-литрового двигателя – их суммарная мощность составит либо 340, либо 460 лошадиных сил.

Audi Q9 2027
Audi Q9 2027

Экскурсия по одному из самых передовых трансмиссионных производств

Каждая комплектация выйдет с фирменным полным приводом quattro. Заплатить за новинку, по предварительным данным, придётся минимум 120 000 евро. Салон оформят в актуальном для бренда стиле: два крупных экрана будут базой, а третий предложат за дополнительную плату. Габариты длиной более 5 метров гарантируют наличие трёх рядов сидений.

Audi Q9 2027
Audi Q9 2027

Несмотря на плотный камуфляж, в облике тестового прототипа угадываются знакомые черты. Видна массивная радиаторная решётка в классическом стиле, тонкие дневные ходовые огни под кромкой капота, компактные блоки основной оптики и вытянутый воздухозаборник в бампере. В целом, дизайнеры не стали устраивать революцию, создавая новый флагман.

Источник:  Авто Mail
Лежнин Роман
Фото:motor.es
18.04.2026 
Фото:motor.es
