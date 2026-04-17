Экскурсия по одному из самых передовых трансмиссионных производств

Знакомьтесь, если еще не знакомы: завод «ЦФ Кама» в Набережных Челнах. Здесь делают коробки передач и детали для них.

Конвейер запущен в конце 2005 года и недавно отметил 20-летний юбилей. С 2008 года идет сборка 9-ступенчатой коробки передач серии 1310, с 2010-го выпускают 16-ступенчатую коробку серии 1810, позже к ней добавилась и усиленная модификация.

Изначально это было совместное предприятие «КАМАЗа» и немецкой фирмы ZF . Немцы ушли, все поставки из Европы прекратились, и тогда приняли стратегическое решение: предприятие «ЦФ Кама» стало 100-процентным подразделением «КАМАЗа» и продолжает работать, постепенно расширяя ассортимент выпускаемой продукции.

Жизнь валов начинается с таких грубых заготовок, отлитых в других цехах «КАМАЗа». Что важно – из отечественного металла.

Главное – в деталях

Для грузовиков поколения К5 производитель устанавливает ресурс ключевых агрегатов свыше миллиона километров. Чтобы сделать такую коробку передач, нужны качественные компоненты. Основа основ крепкой и жизнестойкой трансмиссии – валы и шестерни. Здесь их делают сами – получая паковки из другого подразделения «КАМАЗа» и ведя полную мехобработку.

Производство высокотехнологичное. Оборудование большей частью немецкое, закупали его по спецификациям ZF. Участие человека здесь необходимо, но в очень небольшом объеме – в основном, для контроля процессов.

Начальная линия изготовления валов представляет собой цепочку сложных машин-автоматов, управляемых электроникой и соединенных бегущей дорожкой. Отлитые в кузнечном цехе заготовки «посещают» несколько пунктов: токарная и фрезерная обработка, ювелирная процедура закругления зубьев, промежуточная мойка, нарезка шлицов на валах, снятие фасок.

Для сборки отдельных узлов подготавливают комплекты – все разложено в определенном порядке. Это и удобно, и исключает возможность ошибки.

Жар и холод

Но это лишь увертюра перед главными процедурами. В газовой печи и горячей масляной ванне, при температурах 900-950°C, происходит термообработка – цементация, насыщение углеродом поверхностного слоя металла, дабы увеличить его износостойкость. Затем, когда детали остынут, еще одна холодная механическая обработка, именуемая дробенаклёп: рабочие поверхности бомбардируют стальными шариками. И финальный аккорд – шлифовка алмазными дисками.

Почти такой же набор операций, но со своими особенностями, при изготовлении шестерен. В заключение все детали проходят проверку на стендах контроля качества: проверяют геометрию и прочность.

Саму сборку большей частью производят люди. Для большинства операций предусмотрена специализированная оснастка.

Из малого – большое

Сборка коробок начинается с картера, который отливают тоже на «КАМАЗе»: впрессовывают подшипники и крепят табличку с серийным номером. Вообще, есть несколько зон предварительной сборки отдельных элементов, например, соединения планетарной передачи с выходным валом, а главного и промежуточного – с шестернями.

Зоны концентрируются вокруг компактного сборочного конвейера – логистика продумана тщательно. Почти все операции выполняют на специализированном оборудовании, многие операции автоматизированы – без этого сложно обеспечить необходимую точность. Финал: установка планетарной передачи с определенным моментом затяжки каждого болта.

С непривычки некоторые участки выглядят хаотично. Однако размещение деталей и инструмента тщательно продумано – каждый предмет находится в оптимальном месте.

Готовые изделия проверяют на герметичность – сначала воздухом, потом маслом под давлением. И отправляют на испытательную станцию, где работоспособность каждой коробки тестируют в различных режимах.

Если всё в порядке – окраска, сушка, заправка рабочей жидкостью. И вперед – на главный сборочный конвейер, где собирают грузовики.

Задание на завтра

Уровень локализации выпускаемых предприятием «ЦФ Кама» коробок передач достаточно высок, в том числе благодаря тому, что валы, шестерни, картерная группа полностью российские, начиная с применяемого металла.

Но некоторые позиции по-прежнему вынуждены закупать за рубежом.

В России учатся делать качественные уплотнители – прокладки и сальники. Гидропривод сцепления тоже пока не наш. Подшипники, синхронизаторы, насос – покупные. Все это, по большому счету, желательно либо освоить на самом заводе, либо найти отечественных поставщиков. Работа в этом направлении постоянно идет.

Образец перспективной коробки А3110 с роботизированным выжимом сцепления и переключением передач – самостоятельная разработка «КАМАЗа».

Но есть и другие очень важные задачи. В недостроенном состоянии в 2022 году оказалась линия производства роботизированных трансмиссий серии ZF Traxon , необходимых для КАМАЗов современного поколения К5. В недалеком будущем линию оживят – в содружестве с новым технологическим партнером. Старт запланирован на начало 2027 года, а сейчас уже проходят испытания грузовики КАМАЗ-54901 с новой 12-ступенчатой роботизированной коробкой, которая в перспективе станет основной для магистральных тягачей семейства К5.

Кроме того, в 2024 году завод самостоятельно разработал автоматизированный вариант коробки А1310 с роботизированным выжимом сцепления и переключением передач. Камазовцы уверены, что за роботизированными коробками – будущее, ибо они более эффективны, экономичны и облегчают труд водителя. А качество выпускаемых коробок передач завод определяет как главный стратегический приоритет.

