18 апреля
В России появился особо крутой внедорожник: характеристики и цена
Стало известно, каким будет новое поколение кроссовера Juke
В Россию привезли интересного «японца» с продуманным салоном и ценой ниже Нивы

Гибридный Suzuki Hustler появился в продаже в России с ценой от 1,65 млн рублей

На российском рынке теперь можно купить Suzuki Hustler, правда, пока в единичных экземплярах. Этот японский кей-кар, который официально никогда не покидал пределы своей родины, привлекает не только необычным дизайном, но и вполне внедорожным характером. По информации «Автоновостей дня», во Владивостоке выставили на продажу как минимум две такие машины.

Suzuki Hustler
Suzuki Hustler

Главная особенность – правый руль, ведь автомобиль изначально создавался только для Японии. Зато его угловатый кузов с массивными бамперами и короткими свесами делает его похожим на крошечный внедорожник, вроде уменьшенной копии Jeep Renegade. Дорожный просвет в 180 мм лишь усиливает это впечатление.

Один экземпляр оценили в 1,65 млн рублей, а второй – уже в 1,7 млн. Оба переднеприводные и оснащены гибридной системой SHVS. Она построена вокруг трехцилиндрового турбодвигателя объёмом всего 0,66 литра, который выдает 64 лошадиные силы. Работает этот агрегат в паре с вариатором, а небольшой электромотор помогает трогаться и экономить топливо.

В стандартной комплектации идет 9-дюймовый экран мультимедиа, кожаный руль, климат-контроль и электронные помощники водителя. Судя по описанию, в машине также должны быть подогрев передних сидений, адаптивный круиз-контроль с функцией движения в пробке, камера кругового обзора и полностью светодиодная оптика.

Внутри Hustler поражает своей продуманностью. Все сиденья складываются в абсолютно ровный пол, а переднее пассажирское можно превратить в столик. Багажник и спинки задних кресел отделаны пластиком, который легко мыть – это идеально для перевозки чего-то грязного или влажного, будь то снаряжение или саженцы. Плюс по салону разбросано множество полочек, ниш и подстаканников, а под пассажирским сиденьем спрятан дополнительный ящик.

Интерьер Suzuki Hustler
Интерьер Suzuki Hustler

На этом фоне отечественные аналоги смотрятся иначе. УАЗ Буханка с двухрядной кабиной стоит от 1,69 млн, а самый доступный Хантер – от 1,72 млн рублей. Даже LADA Niva Travel в богатой комплектации начинается примерно с 1,79 млн, что делает японского «малыша» интересной альтернативой для ценителей практичности.

Источник:  Автоновости дня
Лежнин Роман
Фото:Suzuki
18.04.2026 
Фото: Suzuki
