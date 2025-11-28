Названы сроки запуска четвертой модели Tenet

«Китайские автомобили»: четвертую модель Tenet поставят на производство в 2026 году

Четвертая модель под брендом Tenet будет запущена в производство в 2026 году, сообщает источник со ссылкой на официального представителя бренда.

Напомним, в апреле 2025 года представители нового прокси-бренда говорили о линейке из четырех моделей, но затем было принято решение сосредоточится на трех. С июля на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, ныне «АГР Холдинг», выпущено около 30 тысяч машин, продано – около 20 тысяч. Это Tenet T7, T4 и T8, являющиеся лицензионными копиями Сhery Tiggo 7L, Tiggo 4 и Tiggo 8 Plus.

По неофициальным данным, четвертая модель может оказаться переименованным Tiggo 9. Сдвижку сроков ее запуска один из источников внутри завода объясняет ситуацией на рынке.

Меж тем, собственно у бренда Tenet дела идут неплохо: по данным «Автостата», на прошлой неделе марка вошла в топ-3 брендов-бестселлеров, по объемам продаж уступив лишь Lada и Haval.

