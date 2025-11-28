#
МолнияГуанчжоу 2025Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России обновят систему фиксации нарушений ПДД
28 ноября
В России обновят систему фиксации нарушений ПДД
В МВД РФ заявили о модернизации системы...
ГАЗ‑13Б
28 ноября
Зачем СССР скопировал американский Packard — история Чайки ГАЗ-13
Чайка первого поколения максимально приблизила...
Популярный автопроизводитель впервые за несколько лет столкнулся с убытками
28 ноября
Популярный автопроизводитель впервые за несколько лет столкнулся с убытками
Компания Li Auto сообщила о чистом убытке в...

Названы сроки запуска четвертой модели Tenet

«Китайские автомобили»: четвертую модель Tenet поставят на производство в 2026 году

Четвертая модель под брендом Tenet будет запущена в производство в 2026 году, сообщает источник со ссылкой на официального представителя бренда.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Напомним, в апреле 2025 года представители нового прокси-бренда говорили о линейке из четырех моделей, но затем было принято решение сосредоточится на трех. С июля на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, ныне «АГР Холдинг», выпущено около 30 тысяч машин, продано – около 20 тысяч. Это Tenet T7, T4 и T8, являющиеся лицензионными копиями Сhery Tiggo 7L, Tiggo 4 и Tiggo 8 Plus.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

По неофициальным данным, четвертая модель может оказаться переименованным Tiggo 9. Сдвижку сроков ее запуска один из источников внутри завода объясняет ситуацией на рынке.

Меж тем, собственно у бренда Tenet дела идут неплохо: по данным «Автостата», на прошлой неделе марка вошла в топ-3 брендов-бестселлеров, по объемам продаж уступив лишь Lada и Haval.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Китайские автомобили
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC
Количество просмотров 24
28.11.2025 
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC
Поделиться:
Оцените материал:
0