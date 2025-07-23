Стали известны сроки старта всех моделей Tenet

Кроссоверы новой марки Tenet начнут продавать уже в конце лета

Кроссоверы нового прокси-бренда Tenet получат названия T4, T7 и T8, сообщает источник по информации с дилерской конференции.

Уточняется, что продажи этих машин начнутся в августе-сентябре. Первым в середине августа стартует Tenet T7 – копия Chery Tiggo 7L, мелькавшая на одном из официальных мероприятий марки. На эту модель уже оформлено российское ОТТС. Как и на Tenet T4 (клон Chery Tiggo 4, ранее фигурировал как Tenet 3XT), продажи которого начнутся в начале сентября.

Кадр с дилерской презентации – сроки начала продаж всех трех моделей

Предварительно: у Tenet T4 будут двигатели 1.5 и 1.6 в паре с МКП, роботом или классической АКП; возможна версия с полным приводом (такой вариант засняли на испытаниях в Китае), которой у исходного Chery Tiggo 4 нет. По всей видимости, компактный Tenet T4 будет самым доступным предложением в линейке моделей.

Также в сентябре состоится премьера Tenet T8, происходящего от Chery Tiggo 8 Plus, который в РФ никогда не продавали. Недавно такие машины с заклеенными эмблемами сфотографировали у дилера Chery в Москве. Это не случайно: в последнее время автосалоны китайской марки получают дополнительное внешнее оформление символикой Tenet. Сейчас формируется дилерская сеть – известно, что запланировано появление около 200 шоу-румов. Полноценный запуск бренда запланирован на осень-зиму.

Производство машин Tenet по полному циклу будет вестись на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, ныне «АГР Холдинг». Опытное производство уже идет, сварили более 200 предсерийных кузовов. Напомним, Tenet – совместный проект «АГР Холдинга» и китайской компании Defetoo.

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Источник: Китайские автомобили, Автопоток