Первая модель Tenet получила право на продажу в РФ

Кроссовер Tenet 3XT получил российское Одобрение типа транспортного средства

Первая модель нового прокси-бренда Tenet получила российское Одобрение типа транспортного средства. Речь идет о компакт кроссовере Tenet 3XT, являющемся копией Chery Tiggo 4.

Как известно, машины Tenet будут делать в Калуге на бывшем заводе Volkswagen (ныне «АГР») по полному циклу – кузова уже варят. До этого машины в течение нескольких месяцев собирали крупноузловым методом. В начале июня появились неофициальные сведения о том, что кроссовер Tenet 3XT на базе Chery Tiggo 4 будет производиться в Калуге в вариантах с двигателями объемом 1,5 и 1,6 л. По этим же данным, движки будут агрегатироваться с тремя вариантами коробок: механическая, роботизированная или автоматическая с гидротрансформатором.

Chery Tiggo 4

В июле дилерские автосалоны марки Chery начали дополнительно оформляться айдентикой Tenet, а первые кроссоверы Tenet (собранные еще крупноузловым методом) появились у одного из московских дилеров китайской марки – судя по фото, фактически это Tiggo 8 Plus с заклеенными эмблемами.

По предварительным данным из свободных источников, основу модельного ряда Tenet должны составить переименованные модели Chery Tiggo 4 (это как раз Tenet 3XT, на которую только что получено ОТТС), Chery Tiggo 7 Pro Max (такую машину показывали на презентации бренда, вероятные имена – T7, CT7, T7 L и T7 Pro Max) и «засвеченный» у московского дилера Tiggo 8 Plus.

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Источник: Автопоток