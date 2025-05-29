Первый кроссовер нового российского бренда Tenet: как он может называться

Раскрыты варианты названий первого кроссовера Tenet для России

В июне назначена премьера первой модели бренда Tenet, созданного «АГР Холдинг» в сотрудничестве с китайской автокомпанией Defetoo. Варианты названий модели сообщили «Китайские автомобили», ознакомившись с сертификационными документами. В перечень вошли следующие названия: T7, CT7, T7 L и T7 Pro Max.

Уже известно, что в модельный ряд маки Tenet войдут два среднеразмерных кроссовера, компактный и субкомпактный SUV.

Сборка автомобилей будет налажена на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области. На начальном этапе будет осуществляться крупноузловая сборка, а в середине текущего года предприятие перейдет на мелкоузловую.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый доступный внедорожник с полным приводом появится в России.

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Источник: «Китайские автомобили»