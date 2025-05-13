Автомобили Tenet будут иметь глубокую локализацию

«АГР Холдинг» и китайская компания Defetoo заключили СПИК с Минпромторгом

Автомобили нового бренда Tenet будут выпускаться в рамках специнвестконтракта (СПИК), заключенного между «АГР Холдингом», китайской государственной компанией Defetoo и Минпромторгом, рассказал гендиректор «АГР Холдинга» Алексей Калицев. По его словам, сотрудничество предусматривает глубокую локализацию выпускаемых на калужском автозаводе (бывший Volkswagen) автомобилей и реализацию 20-летнего инвестиционного плана, которые позволят марке Tenet занять лидирующие позиции на рынке.

«Мы уже его (т.е. СПИК. – Прим. ред.) заключили. Как я и говорил, автомобили бренда Tenet будут глубоко локализованными. Мы с нашими партнерами настроены на серьезную работу в этом направлении, поэтому "АГР Холдинг" уже взял на себя обязательства в рамках СПИК. А для Defetoo стратегически важно развитие на внешних рынках за счет глубокой локализации», – отметил Калицев.

В феврале 2025 года снимком автомобилей Tenet поделился губернатор Калужской области Владислав Шапша

Алексей Калицев уточнил, что основу модельного ряда Tenet составят преимущественно автомобили класса SUV: от компактных кроссоверов до просторных полноприводных моделей класса D средней ценовой категогии. Уже в 2025 году «АГР Холдинг» планирует вывести на рынок четыре модели, которые будут вставать на конвейер одну за одной, с «очень быстрым» переходом от крупноузловой сборки к мелкоузловой.

Как сообщалось ранее, в текущем году линейка Tenet будет представлена четырьмя моделями: двумя среднеразмерными, компактным и субкомпактным кроссоверами. Первым в продажу выйдет компактный кроссовер. По неофициальным данным, фактически это будут машины Chery – в частности, Tiggo 4, Tiggo 7 Plus и Tiggo 8 Pro Max. Еще в марте 2025 года на территории бывшего завода Volkswagen в Калуге было замечено несколько тысяч недавно собранных машин, отличающихся от Chery только эмблемами.

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Источник: Коммерсант