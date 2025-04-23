Бренд Tenet выводит на российский рынок новые модели

Марка Tenet представит в России четыре новые модели

Российский автомобильный бренд Tenet в текущем году выведет на рынок РФ четыре модели, рассказали в компании. В будущем планируется расширение линейки.

Основу модельного ряда марки составят разнообразные кроссоверы. Компактные модели подойдут для городских поездок из-за своей маневренности и экономичности. Более крупные кроссоверы предложат просторные салоны, увеличенный клиренс и мощные моторы.

Машины марки Tenet будут выпускать на заводе «АГР Холдинг» в Калужской области. Планируется крупноузловая сборка с переходом к производству полного цикла в середине 2025 года. Мощности завода обеспечат выпуск до 200 тыс. автомобилей в год.

Ранее «За рулем» сообщал, что представлен новый полноприводный кроссовер российской сборки.

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Источник: «Газета.Ru»