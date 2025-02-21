Что за марка Tenet, автомобили которой будут выпускать в Калуге?

Выпускать автомобили Tenet в Калуге начнут во втором квартале 2025 года

Серийное производство автомобилей нового российского бренда Tenet стартует в Калуге в начале второго квартала 2025 года.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поделился в Telegram-канале фотографиями автомобилей Tenet, подчеркнув, что они созданы с учетом российских условий – надежные, комфортные и технологичные.

Заявлено, что производство будет организовано на высокотехнологичной модульной платформе с глубокой локализацией компонентов, соответствующих мировым стандартам. Сборка будет проводиться поэтапно, начиная с крупноузловой и переходя к мелкоузловой с увеличением локализации.

Также в рамках проекта будет развиваться сеть местных поставщиков. Этот проект окажет положительное влияние на экономику региона, увеличив объемы производства и обеспечив новые налоговые поступления в бюджет, говорится в сообщении.

Под маркой Tenet в Калуге будут собирать автомобили Chery, пишет «ТГ-канал Русский автомобиль etc». По все вероятности, речь идет о кроссоверах Tiggo 4, Tiggo 7 Plus и Tiggo 8 Pro Max.

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Источник: Владислав IШапша/Telegram, Русский автомобиль etc/Telegram