#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Не по «серому»: бренд Zeekr решился прийти на российский рынок официально
18 марта
Не по «серому»: бренд Zeekr решился прийти на российский рынок официально
Марка Zeekr готовится официально дебютировать...
Импорт машин в Россию через Приморье резко вырос
18 марта
Импорт машин в Россию через Приморье резко вырос
Ввоз автомобилей в Россию через Приморье...
Китайские автомобили
18 марта
Китайский производитель везет в РФ три новинки — старт продаж уже скоро
GAC презентовал сразу три новые модели для...

Chery или Tenet? На бывшем заводе Volkswagen все забито новыми автомобилями

Завод АГР в Калуге готовится к серийному производству и накапливает автомобили

На территории завода АГР в Калуге, который ранее принадлежал Volkswagen, замечено скопление новых автомобилей.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

На территории бывшего завода Volkswagen в Калуге, который теперь принадлежит компании АГР, заметили огромное количество новых автомобилей. Видео с этим изображением было опубликовано в Telegram-канале главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова.

Он получил кадры от подписчика, который снял завод с высокой удобной точки – на видео вся территория завода заполнена новыми автомобилями, сколько хватает глаз.

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Что за машины? Издалека понятно, что это Chery. А вблизи – может, уже и автомобили нового бренда Tenet, которые отличаются только эмблемами.

Здесь несколько тысяч машин. Сколько из них будет в ближайшее время отправлено в торговую сеть и как быстро их продадут – неизвестно. Тем интереснее будет посмотреть результаты продаж новых автомобилей за первый и второй кварталы.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша делился в своем Telegram-канале снимками автомобилей Tenet, подчеркнув, что они разрабатывались с учетом российских условий и являются надежными, комфортными и технологичными. Название бренда Tenet происходит от английского слова principle (принцип).

Автомобили Tenet – это, по сути, модели Chery. Первой серийной машиной стала переработанная модель Chery Tiggo 7 Pro Max. В линейку Tenet могут войти автомобили на базе Tiggo 4 и Tiggo 8 Pro Max.

Источник: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:скриншот с видео и «За рулем»
Количество просмотров 4
18.03.2025 
Фото:скриншот с видео и «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0