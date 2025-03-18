Chery или Tenet? На бывшем заводе Volkswagen все забито новыми автомобилями

Завод АГР в Калуге готовится к серийному производству и накапливает автомобили

На территории завода АГР в Калуге, который ранее принадлежал Volkswagen, замечено скопление новых автомобилей.

На территории бывшего завода Volkswagen в Калуге, который теперь принадлежит компании АГР, заметили огромное количество новых автомобилей. Видео с этим изображением было опубликовано в Telegram-канале главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова.

Он получил кадры от подписчика, который снял завод с высокой удобной точки – на видео вся территория завода заполнена новыми автомобилями, сколько хватает глаз.

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Что за машины? Издалека понятно, что это Chery. А вблизи – может, уже и автомобили нового бренда Tenet, которые отличаются только эмблемами.

Здесь несколько тысяч машин. Сколько из них будет в ближайшее время отправлено в торговую сеть и как быстро их продадут – неизвестно. Тем интереснее будет посмотреть результаты продаж новых автомобилей за первый и второй кварталы.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша делился в своем Telegram-канале снимками автомобилей Tenet, подчеркнув, что они разрабатывались с учетом российских условий и являются надежными, комфортными и технологичными. Название бренда Tenet происходит от английского слова principle (принцип).

Автомобили Tenet – это, по сути, модели Chery. Первой серийной машиной стала переработанная модель Chery Tiggo 7 Pro Max. В линейку Tenet могут войти автомобили на базе Tiggo 4 и Tiggo 8 Pro Max.

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Источник: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram