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Компании Defetoo и «АГР» рассказали о бренде Tenet для России

В Шанхае компании Defetoo и «АГР» раскрыли планы по развитию нового бренда Tenet

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На автовыставке в Шанхае компании «АГР Холдинг» (Россия) и Defetoo (Китай) сообщили о стратегических планах по развитию нового российского автомобильного бренда Tenet.

Государственная компания Defetoo является технологическим партнером «АГР» в проекте по производству авто марки Tenet. Сообщается, что партнеры нацелены на обеспечение глубокой локализации бренда Tenet. С 2025 по 2030 годы «АГР Холдинг» и Defetoo намерены создать крупный центр НИОКР.

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В текущем году модельная линейка будет представлена четырьмя кроссоверами: двумя среднеразмерными, компактным и субкомпактным. Первым в продажу выйдет компактный кроссовер.

Его начнут производить на калужском заводе «АГР» (бывший Volkswagen). На первом этапе сборка будет осуществляться крупноузловым методом, в середине 2025 года предприятие перейдет на мелкоузловую.

Ранее «За рулем» сообщал, что два популярных кроссовера Chery подешевели в РФ на 330-400 тысяч рублей.

Источник: пресс-служба «АГР»

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Ушакова Ирина
Фото:Соцсети
Количество просмотров 5
24.04.2025 
Фото:Соцсети
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