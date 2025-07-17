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На бывшем заводе Volkswagen начали варить новые кузова

«АГР Холдинг» полностью подготовил цех сварки к производству кроссоверов Tenet

Завод «АГР Холдинг» (бывший Volkswagen) в Калуге завершил подготовку сварочного цеха к запуску автомобилей бренда Tenet.

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Работы в этом направлении стартовали на предприятии еще в 2024-м – под новые машины пришлось практически перестроить сварочный цех, чтобы разместить новые высокоавтоматизированные комплексы, сообщает пресс-релиз. К настоящему моменту уровень автоматизации сварки на заводе доведен до 90%. Первый кузов сварили в конце июня, а всего в рамках подготовки производства изготовлено более 200 предсерийных кузовов.

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Запуск сварки – один из важных шагов к развертыванию производства полного цикла, о котором в июне говорил глава Калужской области Владислав Шапша.

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На днях в СМИ прошла информация, что дилерские автосалоны марки Chery начали «добрендировать» айдентикой Tenet, а первые кроссоверы Tenet (до «полного цикла» их выпускали крупноузловым методом) появились у одного из московских дилеров китайской марки. Сообщалось, что это копии Tiggo 8 Plus с заклеенными эмблемами. По предварительной информации, двумя другими моделями Tenet будут переименованные Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 4.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 4
17.07.2025 
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