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Tenet: от крупноузловой сборки — к полному циклу

Кроссоверы Tenet начнут собирать в Калуге по полному циклу

Уже этим летом кроссоверы Tenet начнут собирать в Калуге по полному циклу, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша на ПМЭФ-2025.

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«Это произойдет уже этим летом. Я утверждаю, что автомобиль Tenet, который мы презентовали в феврале этого года, уже в формате полноценной сборки полного цикла будет произведен этим летом и будет производиться и дальше», – сообщил Шапша.

От также отметил, что за неполный год завод «АГР Холдинг» (бывший завод Volkswagen в Калуге) произвел почти 75 тысяч машин, что является высоким результатом, если учесть «период большой раскачки», предшествующий выходу на двухсменный режим работы.

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К настоящему моменту предприятие завершило крупноузловую сборку Tenet и готовится к старту производства полного цикла, подчеркнул губернатор

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Напомним, в феврале «АГР Холдинг» и китайская компания Defetoo подписали соглашение о технологическом партнерстве по производству в Калуге автомобилей под новым российским брендом Tenet. В линейку войдут четыре кроссовера. Первый – С-класса (на фото), за ним последуют два среднеразмерных кроссовера (D) и компактный «паркетник» B-класса.

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Источник: РИА Новости

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 988
20.06.2025 
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