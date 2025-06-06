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Мотор 1,6, автомат: новый доступный российский кроссовер скоро появится на рынке

Появились новые подробности о кроссовере Tenet 3XT на базе Chery Tiggo 4

В 2025 году на российском рынке появится новый отечественный бренд Tenet, созданный совместно «АГР Холдинг» и китайским автогигантом Defetoo.

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Появились новые подробности о модели Tenet, претендующей на звание самого доступного кроссовера в линейке. Новинку представят в России в 2025 году.

Кодовое название новинки Tenet 3XT, сейчас она проходит процесс сертификации.

Автомобиль может быть оснащен на выбор МКП, роботом или классическим гидроавтоматом.

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Моторная гамма новинки включает в себя двигатели объемом 1,5 и 1,6 литра. Мощность не раскрывается, но можно предположить, что базовые версии кроссовера получат агрегаты с отдачей в пределах 150 л.с., для топ-вариантов отдача может быть увеличена до 197 л.с.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый кроссовер Geely Atlas IV продают каждые две минуты в Китае.

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Источник: «Китайские автомобили»

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Ушакова Ирина
Фото:администрация Калужской области
Количество просмотров 2379
06.06.2025 
Фото:администрация Калужской области
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