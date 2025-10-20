Семейный кроссовер сильно подешевел: он лидирует по устойчивости к ржавчине

Кроссовер Chery Tiggo 9 2025 года стал дешевле в РФ на 500 тысяч рублей

Компания Chery провела резкое снижение цен на свой семиместный кроссовер Tiggo 9, который принадлежит к 2025 модельному году.

Chery Tiggo 9

Модификации Prime и Ultra стали дешевле на 500 тысяч рублей, что составляет 9,9-10,5%. Теперь новинки 2025 года всего на 100 тысяч рублей дороже по сравнению с аналогичными моделями прошлого года, когда разница в цене достигала 600 тысяч рублей.

Актуальные расценки на Chery Tiggo 9 в России

Комплектация Prime 2025 года – 4 250 000 рублей (-500 000 рублей);

Комплектация Ultra 2025 года – 4 550 000 рублей (-500 000 рублей);

Комплектация Prime 2024 года – 4 150 000 рублей;

Комплектация Ultra 2024 года – 4 450 000 рублей.

Напомним, продажи Chery Tiggo 9 начались в России в декабре прошлого года. Базовая комплектация Prime включает в себя два экрана в салоне с диагоналями 15,6 и 10,3 дюйма, телематику Chery Connect, систему кругового обзора на 540°, пакет ассистентов водителя ADAS и другие удобства.

Интерьер Chery Tiggo 9

Автомобиль также предлагает предустановленные VK-сервисы, функцию дистанционного открытия двери багажника, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, камеру заднего вида, панорамную крышу с люком, полный зимний пакет и многое другое.

