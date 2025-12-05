Доступный российский кроссовер получил полноприводную версию: сколько она стоит?

Кроссовер TENET T4 получил полноприводную версию с ценами от 2,39 млн рублей

TENET объявляет о старте продаж новой версии компактного кроссовера T4. К существующим комплектациям Active и Prime добавились модификации с интеллектуальной системой полного привода I-4WD, которая обеспечивает уверенное поведение автомобиля в сложных дорожных условиях, включая зимнюю эксплуатацию. Стоимость TENET T4 4WD в комплектации Active составляет 2 390 000 рублей, в исполнении Prime – 2 550 000 рублей.

Появление полноприводной версии стало логичным шагом для модели T4, нацеленной на молодых автолюбителей с семьями, которые ценят комфорт, безопасность и свободу передвижения в любых условиях. Интеллектуальная система полного привода активируется быстро, подключая заднюю ось по мере необходимости и регулируя до половины крутящего момента в зависимости от состояния дороги. Шесть режимов вождения позволяют автомобилю уверенно справляться с городским движением, магистралью и участками с низким сцеплением, одновременно сохраняя экономичность.

TENET T4 с полным приводом сохраняет все достоинства модели. Внутри автомобиля находится современное цифровое пространство с двойной панелью экранов размером 10,25 дюйма и высоким разрешением. Поддерживаются технологии Apple CarPlay и Android Auto, а также имеется возможность голосового управления.

В комплектации Active 4WD предусмотрено сбалансированное оборудование для повседневного использования: светодиодные фары, 17-дюймовые колесные диски, камера заднего вида с парковочными датчиками, обогрев передних сидений, зеркал, рулевого колеса и зоны лобового стекла, бесключевой запуск, кондиционер, круиз-контроль, четыре подушки безопасности, ABS, ESC и датчик света.

Модернизированная версия Prime 4WD отличается более широким набором функций: электроприводом зеркал, передними датчиками парковки, системой кругового обзора 360°, обогревом второго ряда сидений, электрорегулировками водительского кресла, двухзонным климат-контролем и аудиосистемой с шестью динамиками.

Под капотом у модели установлен бензиновый турбодвигатель объемом 1,5 литра, мощность которого составляет 147 л.с. Он работает с 7-ступенчатой преселективной коробкой DCT с двумя «мокрыми» сцеплениями, позволяя развить скорость до 100 км/ч за 11,4 секунды и обеспечивает расход топлива от 6,9 литра на 100 км в загородном цикле.

Модель TENET T4 4WD предназначена для эксплуатации на российских дорогах и в климатических условиях России. Кузов и скрытые части обрабатываются воском, а днище защищено антикоррозийными, антигравийными и шумоизоляционными материалами, что повышает долговечность и устойчивость к воздействию реагентов, снега и других дорожных факторов.

