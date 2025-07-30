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Новая Mazda 3 поступила в продажу — много комплектаций по доступным ценам

В Китае начались продажи Mazda 3 Axelia 2025 по цене от 1,03 млн рублей

В Китае запустили продажи новой Mazda 3 Axelia 2025, доступной в восьми комплектациях с двумя вариантами моторов и трансмиссий.

Mazda 3 Axelia 2025
Mazda 3 Axelia 2025

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Цены варьируются от 89,8 до 141,9 тыс. юаней (от 1,03 до 1,62 млн рублей), что сопоставимо с ценой базовой Lada Granta в России.

С точки зрения дизайна, как внешнего, так и внутреннего, Mazda 3 Axelia 2025 практически не отличается от модели 2024 года.

Однако новшеством является опциональный пакет «облачного управления», который предлагает телематическую систему.

Mazda 3 Axelia 2025
Mazda 3 Axelia 2025
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ТЕСТ МАСЕЛ

Она позволяет через мобильный телефон управлять климатом в машине, удаленно запускать двигатель, просматривать данные одометра и бортового компьютера.

Интерьер Mazda 3 Axelia 2025
Интерьер Mazda 3 Axelia 2025

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Базовая версия модели оснащена 1,5-литровым двигателем мощностью 117 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач. В более дорогих комплектациях (шести из восьми) используется 2,0-литровый двигатель мощностью 158 л.с. в сочетании с 6-ступенчатым автоматом.

Источник: Autohome

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Лежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 17
30.07.2025 
Фото:Autohome
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