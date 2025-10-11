#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

6 самоходок с самыми «длинными руками» — рейтинг удивительных возможностей

Эксперт Крючков сравнил боевые возможности САУ с орудиями калибром 152 мм

Гусеничные и колесные самоходные артсистемы с пушками калибром 152,4 миллиметра являются сегодня самыми распространенными. Один из их козырей – высокая мобильность, поэтому даже установки достаточно преклонного возраста не простаивают на складах, не говоря уже о новых разработках. САУ разных моделей ведут боевые действия в зоне СВО. Оценим их возможности.

Рекомендуем
Куда сходить с детьми в Москве

Особое внимание уделим такому показателю, как дальнобойность. Причем самыми массовыми осколочно-фугасными снарядами. За кадром останутся активно-реактивные и высокоточные управляемые снаряды, поскольку их характеристики постоянно совершенствуются и ввиду секретности не подлежат огласке.

6-е место. Акация 2С3

Боевая машина конца 1960-х годов. Самая свежая серийная модификация образца 2006 года носит индекс 2С3М2. В основе Акации – модернизированное гусеничное шасси СУ-100П. Бронирование – противопульное, двигатель – дизельный.

САУ Акация. Мощность двигателя – 520 л.с., скорость – 60 км/ч, расчет – 4 человека, боекомплект – 46 выстрелов, скорострельность – 3,5 выстрела в минуту.
САУ Акация. Мощность двигателя – 520 л.с., скорость – 60 км/ч, расчет – 4 человека, боекомплект – 46 выстрелов, скорострельность – 3,5 выстрела в минуту.

Рекомендуем
Самые необычные вездеходы на базе Лады Нивы — рейтинг «За рулем»

Вспомогательное вооружение – пулемет калибром 7,62 мм, а главный калибр — 152-мм гаубица 2А33. Орудие по боеприпасам и баллистике унифицировано с буксируемой гаубицей Д-20. Длина ствола составляет 28 калибров. Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами достигает 17,4 км.

Будучи гаубицей, Акация может вести огонь и прямой наводкой бронебойными или кумулятивными снарядами на дистанцию до 4 километров.

Премия потребительского доверия Проголосуйте за лучшего производителя АКБ. Ваш опыт и мнение помогут другим автомобилистам сделать правильный выбор.
БРЕНД ГОДА
«ЗА РУЛЕМ»

5-е и 4-е места. Мста-С 2С19 и Мальва 2С43

Это гусеничный и колесный варианты гаубицы 2А64 с нарезным стволом. Мста-С 2С19, принятая на вооружение в конце 1980-х годов, базируется на модернизированном танковом шасси и имеет бронекорпус с башней. Уровень защиты: от пуль и осколков. Двигатель – дизельный.

САУ Мста-С. Мощность двигателя – 840 л.с., скорость – 60 км/ч, расчет – 5 человек, боекомплект – 50 выстрелов, скорострельность – 8-10 выстрелов в минуту.
САУ Мста-С. Мощность двигателя – 840 л.с., скорость – 60 км/ч, расчет – 5 человек, боекомплект – 50 выстрелов, скорострельность – 8-10 выстрелов в минуту.

Актуальная модификация Мсты носит индекс 2С19М2. Мальва пошла в серию совсем недавно – в 2023 году. Она базируется на четырехосном колесном шасси Вощина-6910 Брянского автомобильного завода с ярославским дизельным двигателем.

САО Мальва. Мощность двигателя – 470 л.с., скорость – 80 км/ч, расчет – 5 человек, боекомплект – 30 выстрелов, скорострельность – 7 выстрелов в минуту.
САО Мальва. Мощность двигателя – 470 л.с., скорость – 80 км/ч, расчет – 5 человек, боекомплект – 30 выстрелов, скорострельность – 7 выстрелов в минуту.

Орудие у обеих артсистем одинаковое – 2А64 калибром 152 мм. Мало того, оно имеет буксируемый аналог – 2А65 Мста-Б. Длина ствола составляет 47 калибров. Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами достигает 24,7 километра.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Недорогие и добротные «шиповки»: лучшие варианты для зимы 2025-2026
В России появилась новая схема обмана с покупкой авто
Розыгрыш мотоцикла Honda – для участия достаточно подписаться в ТГ!

3-е и 2-е места. Гиацинт-С 2С5 и Гиацинт-К 2С44

Перед нами снова гусеничный и колесный вариант одного и того же орудия, а именно пушки 2А37.

Гусеничный Гиацинт-С принят на вооружение в середине 1970-х годов. Его шасси имеет много общего с шасси Акации 2С3, только орудие размещено не в башне, а открыто – на бронекорпусе с противопульным бронированием.

САУ Гиацинт-С. Мощность двигателя – 520 л.с., скорость – 60 км/ч, расчет – 5 человек, боекомплект – 30 выстрелов, скорострельность – 5-6 выстрелов в минуту.
САУ Гиацинт-С. Мощность двигателя – 520 л.с., скорость – 60 км/ч, расчет – 5 человек, боекомплект – 30 выстрелов, скорострельность – 5-6 выстрелов в минуту.

Гиацинт-К был впервые показан на Параде Победы в 2025 году, но он уже принят на вооружение и участвует в боях. В основе боевой машины – рамное полноприводное шасси БАЗ-6910 Вощина (аналогичное использует Мальва) колесной формулы 8×8. Две передние пары колес – управляемые.

САО Гиацинт-К. Мощность двигателя – 470 л.с., скорость – 80 км/ч, расчет – 5 человек, боекомплект – 30 выстрелов, скорострельность – 5-6 выстрелов в минуту.
САО Гиацинт-К. Мощность двигателя – 470 л.с., скорость – 80 км/ч, расчет – 5 человек, боекомплект – 30 выстрелов, скорострельность – 5-6 выстрелов в минуту.

Орудие 2А37 разработано под мощные 152-мм снаряды и имеет буксируемый аналог 2А36 Гиацинт-Б. Длина ствола – 50 калибров. Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами достигает 30,5 километра.

1-е место. Коалиция СВ 2С35.

Гусеничную САУ нового поколения долго создавали, испытывали, и вот она, наконец, стала поступать в войска.

Шасси у САУ – танковое, с комплектующими от Т-90. Бронекорпус и необитаемая башня защищают от пуль и осколков.

САУ Коалиция-СВ. Мощность двигателя – 1000 л.с., расчет – 3 человека, боекомплект – 70 выстрелов, скорострельность – 12-16 выстрелов в минуту.
САУ Коалиция-СВ. Мощность двигателя – 1000 л.с., расчет – 3 человека, боекомплект – 70 выстрелов, скорострельность – 12-16 выстрелов в минуту.

Рекомендуем
Наша Мста-С против М109 НАТО: схватка шасси и орудий

Орудие 2А88 – уникальная разработка с пневматическим автоматом заряжания и массой других новшеств. Его основные преимущества – высокая скорострельность и точность. Длина ствола составляет 52 калибра.

Боеприпасы хоть и 152-миллиметровые, но тоже новые (есть и высокоточные управляемые). Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами достигает 40 километров.

  • Рейтинг бронетранспортеров СВО —эксперт Крючков сравнил БТР, огневая мощь которых ограничена легким вооружением.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Крючков Вадим
Фото:Минобороны РФ, Вадим Крючков
Количество просмотров 4309
11.10.2025 
Фото:Минобороны РФ, Вадим Крючков
Поделиться:
Оцените материал:
0