6 самоходок с самыми «длинными руками» — рейтинг удивительных возможностей

Эксперт Крючков сравнил боевые возможности САУ с орудиями калибром 152 мм

Гусеничные и колесные самоходные артсистемы с пушками калибром 152,4 миллиметра являются сегодня самыми распространенными. Один из их козырей – высокая мобильность, поэтому даже установки достаточно преклонного возраста не простаивают на складах, не говоря уже о новых разработках. САУ разных моделей ведут боевые действия в зоне СВО. Оценим их возможности.

Особое внимание уделим такому показателю, как дальнобойность. Причем самыми массовыми осколочно-фугасными снарядами. За кадром останутся активно-реактивные и высокоточные управляемые снаряды, поскольку их характеристики постоянно совершенствуются и ввиду секретности не подлежат огласке.

6-е место. Акация 2С3

Боевая машина конца 1960-х годов. Самая свежая серийная модификация образца 2006 года носит индекс 2С3М2. В основе Акации – модернизированное гусеничное шасси СУ-100П. Бронирование – противопульное, двигатель – дизельный.

САУ Акация. Мощность двигателя – 520 л.с., скорость – 60 км/ч, расчет – 4 человека, боекомплект – 46 выстрелов, скорострельность – 3,5 выстрела в минуту.

Вспомогательное вооружение – пулемет калибром 7,62 мм, а главный калибр — 152-мм гаубица 2А33. Орудие по боеприпасам и баллистике унифицировано с буксируемой гаубицей Д-20. Длина ствола составляет 28 калибров. Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами достигает 17,4 км.

Будучи гаубицей, Акация может вести огонь и прямой наводкой бронебойными или кумулятивными снарядами на дистанцию до 4 километров.

5-е и 4-е места. Мста-С 2С19 и Мальва 2С43

Это гусеничный и колесный варианты гаубицы 2А64 с нарезным стволом. Мста-С 2С19, принятая на вооружение в конце 1980-х годов, базируется на модернизированном танковом шасси и имеет бронекорпус с башней. Уровень защиты: от пуль и осколков. Двигатель – дизельный.

САУ Мста-С. Мощность двигателя – 840 л.с., скорость – 60 км/ч, расчет – 5 человек, боекомплект – 50 выстрелов, скорострельность – 8-10 выстрелов в минуту.

Актуальная модификация Мсты носит индекс 2С19М2. Мальва пошла в серию совсем недавно – в 2023 году. Она базируется на четырехосном колесном шасси Вощина-6910 Брянского автомобильного завода с ярославским дизельным двигателем.

САО Мальва. Мощность двигателя – 470 л.с., скорость – 80 км/ч, расчет – 5 человек, боекомплект – 30 выстрелов, скорострельность – 7 выстрелов в минуту.

Орудие у обеих артсистем одинаковое – 2А64 калибром 152 мм. Мало того, оно имеет буксируемый аналог – 2А65 Мста-Б. Длина ствола составляет 47 калибров. Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами достигает 24,7 километра.

3-е и 2-е места. Гиацинт-С 2С5 и Гиацинт-К 2С44

Перед нами снова гусеничный и колесный вариант одного и того же орудия, а именно пушки 2А37.

Гусеничный Гиацинт-С принят на вооружение в середине 1970-х годов. Его шасси имеет много общего с шасси Акации 2С3, только орудие размещено не в башне, а открыто – на бронекорпусе с противопульным бронированием.

САУ Гиацинт-С. Мощность двигателя – 520 л.с., скорость – 60 км/ч, расчет – 5 человек, боекомплект – 30 выстрелов, скорострельность – 5-6 выстрелов в минуту.

Гиацинт-К был впервые показан на Параде Победы в 2025 году, но он уже принят на вооружение и участвует в боях. В основе боевой машины – рамное полноприводное шасси БАЗ-6910 Вощина (аналогичное использует Мальва) колесной формулы 8×8. Две передние пары колес – управляемые.

САО Гиацинт-К. Мощность двигателя – 470 л.с., скорость – 80 км/ч, расчет – 5 человек, боекомплект – 30 выстрелов, скорострельность – 5-6 выстрелов в минуту.

Орудие 2А37 разработано под мощные 152-мм снаряды и имеет буксируемый аналог 2А36 Гиацинт-Б. Длина ствола – 50 калибров. Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами достигает 30,5 километра.

1-е место. Коалиция СВ 2С35.

Гусеничную САУ нового поколения долго создавали, испытывали, и вот она, наконец, стала поступать в войска.

Шасси у САУ – танковое, с комплектующими от Т-90. Бронекорпус и необитаемая башня защищают от пуль и осколков.

САУ Коалиция-СВ. Мощность двигателя – 1000 л.с., расчет – 3 человека, боекомплект – 70 выстрелов, скорострельность – 12-16 выстрелов в минуту.

Орудие 2А88 – уникальная разработка с пневматическим автоматом заряжания и массой других новшеств. Его основные преимущества – высокая скорострельность и точность. Длина ствола составляет 52 калибра.

Боеприпасы хоть и 152-миллиметровые, но тоже новые (есть и высокоточные управляемые). Максимальная дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами достигает 40 километров.

