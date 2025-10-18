Бумеранг, Волат, Алтуг: военная техника будущего

Эксперт Крючков сравнил унифицированные боевые платформы нового поколения

Кого сейчас удивишь тяжелым бронетранспортером? На западе эти колесные «почти танки» производят в изрядном количестве. Вот только разработаны они сравнительно давно.

Рекомендуем Куда сходить с детьми в Москве

Куда интереснее перспективные боевые машины, спроектированные с учетом опыта современных локальных войн. Те, что должны действовать при обилии дронов в воздухе, дистанционном минировании местности и, зачастую, не группами, а в одиночку.

Altug 8×8, BMC, Турция

Машина принята на вооружение в 2025 году. Первые поставки в турецкую армию ожидаются в 2027 году.

Altug существует в нескольких вариантах:

бронетранспортер,

боевая машина пехоты,

самоходное орудие калибром до 105 мм.

Altug в варианте бронетранспортера. Вооружение – дистанционно-управляемое: пулемет 12,7 мм с боекомплектом 400 патронов и пулемет 7,62 мм с боекомплектом 1000 патронов.

Компоновка классическая: спереди слева сидит механик-водитель, справа от него находится моторно-трансмиссионное отделение, в центре расположен отсек управления и вооружения, а сзади – места для десантников. Вместимость: 3 члена экипажа плюс 9 бойцов.

Габариты, в зависимости от модификации, составляют 8330×3050×3560-4380 мм. Полная масса – до 36 тонн. Максимальная скорость – 107-110 км/ч, запас хода – 800 км.

В моторно-трансмиссионном отделении установлен рядный шестицилиндровый дизель Caterpillar C13 мощностью 711 л.с., работающий в паре с автоматической 6-ступенчатой коробкой Allison. Подвеска – гидропневматическая с изменяемым клиренсом.

Altug модификации БМП. Вооружение: 35-мм автоматическая пушка с боекомплектом 100 снарядов плюс спаренный 7,62 мм пулемет в необитаемом боевом модуле Aselsan.

Рекомендуем Как машины забытого ЗИЛа до сих пор защищают Россию

Баллистическую защиту обеспечивает многослойная броня. Предусмотрена возможность крепления к ней дополнительных модулей. Заявлена и отменная противоминная защита. Точные данные по броне засекречены.

Вспомогательные средства обеспечения живучести:

круговое обнаружение выстрелов,

оповещение об облучении средствами поражения противника,

пожаротушение,

система активной защиты,

комплекс мобильной маскировки.

Во всех модификациях Алтуга десант покидает машину через аппарель в корме. В ней для страховки есть еще и дверь. Турецкие боевые машины оборудованы современными прицелами и электроникой, а вот плавать они не умеют.

МЗКТ-690003, Volat, Беларусь

Эта машина – собственная разработка Минского завода колесных тягачей. Со временем Волат должен сменить советские БТРы, исчерпавшие модернизационный потенциал.

На сегодня бронетранспортер МЗКТ-690003 (Volat V2) прошел госиспытания. Принят на вооружение в 2025 году. Существует четыре варианта модулей вооружения: два обитаемых, два необитаемых.

Бронетранспортер МЗКТ модификации 690003-021 с белорусским дистанционно-управляемым боевым модулем Адунок БМ-30.2. В его составе – 30-мм автоматическая пушка 2А42, спаренный 7,62-мм пулемет ПКТ, 4 ПТУР Конкурс, 6 дымовых гранат, современная система управления огнем, средства РЭБ.

Компоновка у машины тоже классическая. Вместимость: 3 члена экипажа плюс 8 десантников.

Габариты (длина, ширина, высота), в зависимости от установленного модуля вооружения и модификации, составляют 8670-8940×3040×3095-3205 мм. Полная масса достигает 22-24,4 тонны. Максимальная скорость – 110 км/ч (10 км/ч на плаву), запас хода – 900-1200 км.

В моторно-трансмиссионном отделении установлен рядный шестицилиндровый дизель Weichai WP13 мощностью 550 л.с. (лицензионное производство в Беларуси) с турбонаддувом и интеркулером. Коробка передач – 6-ступенчатая гидромеханическая МЗКТ-55613. Подвеска – независимая гидропневматическая.

МЗКТ 690003-10. Эта версия оснащена штатным боевым модулем советской БМП-2. Есть еще вариант МЗКТ 690003 с модернизированным модулем БМП-2. В любом случае, есть 30-мм автоматическая пушка, 7,62-мм пулемет и ПТУР.

Цельносварной корпус в тандеме с навесной броней обеспечивает защиту от бронебойных пуль патронов 7,62×54 мм в лобовой проекции и от патронов 7,62×39 мм в остальных проекциях.

Минная стойкость составляет 6 кг в тротиловом эквиваленте под колесом и 1 кг под днищем.

В оснащение модификаций МЗКТ-690003 входят:

фальшпол для защиты ног десанта и экипажа,

бортовая информационно-управляющая система,

комплекс пожаротушения,

дымовые гранаты,

система видеообзора,

современные прицельные приспособления.

Машина с небольшим дистанционно-управляемым модулем Адунок БМ-30. Здесь только пушка и пулемет. При этом все версии бронетранспортера умеют плавать с помощью водометных движетелей. Десантирование происходит через откидную аппарель в корме.

БМП К-17, Россия

Это представитель унифицированной колесной платформы Бумеранг. Помимо БМП есть еще боевая машина К-16, или попросту бронетранспортер.

После цикла доводочных работ (в том числе с изменением корпуса) перспективная техника проходит госиспытания.

Бумеранг К-17 вооружен дистанционно-управляемым боевым модулем с автоматической 30-мм пушкой 2А42 (боекомплект 500 снарядов), спаренным 7,62-мм пулеметом (боекомплект 2000 патронов в одной ленте), четырьмя ПТУР Корнет-Д. Орудие К-17 может отрабатывать по воздушным целям.

Компоновка у Бумерангов классическая – с двигателем впереди и десантом в кормовой части. Вместимость: 3 члена экипажа плюс 8 бойцов.

Габариты модели К-17 составляют 8805×3187×3185 мм. Полная масса – 28,6 тонны. Максимальная скорость достигает 100 км/ч (10 км/ч на плаву), а запас хода – 800 км.

Машина оснащена 6-цилиндровым рядным дизелем ЯМЗ-780 мощностью 750 л.с. и автоматической 6-ступенчатой коробкой передач.

Корпус БТР сделан из многослойной брони с дополнительными панелями на основе керамики. Предусмотрена стойкость к воздействию мин. Точные данные пока засекречены. Предположительно, защита способна противостоять воздействию бронебойных боеприпасов крупнокалиберных пулеметов.

Кормовой отсек К-17 оборудован аппарелью для десантирования и энергопоглощающими креслами с ремнями безопасности для восьми бойцов.

Среди современных средств обеспечения живучести есть:

комплекс активного противодействия высокоточному оружию, обеспечивающий безопасность верхней полусферы;

система электромагнитной противоминной защиты;

средства снижения заметности.

Машинам платформы Бумеранг сохранили плавучесть. В корме есть водометные движители, приводимые карданными валами.

Вместо итога

Можно сказать, что условия ведения боевых действий вывели породу новых современных колесных боевых машин. Судите сами: у них, независимо от страны изготовителя, одинаковая компоновка, сходные по архитектуре силовые агрегаты, вместимость составляет порядка 11-12 человек.

А еще у машин сопоставимые габариты, массы, мощности двигателей, максимальные скорости, запасы хода, выходы для десантников.

На корпусах колесных бронетранспортеров и БМП уже нет бойниц для ведения огня из личного оружия. Зато сразу предусмотрены места и точки крепления дополнительных панелей защиты.

Налицо не только усиление бронирования, но и комплектование средствами радиоэлектронной борьбы, оснащение активными защитами, всесуточными и всепогодными прицельными приспособлениями, средствами маскировки от обнаружения и систем наведения.

Проблема «ожирения» — почему Bradley перестала соответствовать задачам: эксперт Крючков рассказал об особенностях американской Bradley и БМП-2М России.