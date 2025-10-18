Бумеранг, Волат, Алтуг: военная техника будущего
Кого сейчас удивишь тяжелым бронетранспортером? На западе эти колесные «почти танки» производят в изрядном количестве. Вот только разработаны они сравнительно давно.
Куда интереснее перспективные боевые машины, спроектированные с учетом опыта современных локальных войн. Те, что должны действовать при обилии дронов в воздухе, дистанционном минировании местности и, зачастую, не группами, а в одиночку.
Altug 8×8, BMC, Турция
Машина принята на вооружение в 2025 году. Первые поставки в турецкую армию ожидаются в 2027 году.
Altug существует в нескольких вариантах:
- бронетранспортер,
- боевая машина пехоты,
- самоходное орудие калибром до 105 мм.
Компоновка классическая: спереди слева сидит механик-водитель, справа от него находится моторно-трансмиссионное отделение, в центре расположен отсек управления и вооружения, а сзади – места для десантников. Вместимость: 3 члена экипажа плюс 9 бойцов.
Габариты, в зависимости от модификации, составляют 8330×3050×3560-4380 мм. Полная масса – до 36 тонн. Максимальная скорость – 107-110 км/ч, запас хода – 800 км.
В моторно-трансмиссионном отделении установлен рядный шестицилиндровый дизель Caterpillar C13 мощностью 711 л.с., работающий в паре с автоматической 6-ступенчатой коробкой Allison. Подвеска – гидропневматическая с изменяемым клиренсом.
Баллистическую защиту обеспечивает многослойная броня. Предусмотрена возможность крепления к ней дополнительных модулей. Заявлена и отменная противоминная защита. Точные данные по броне засекречены.
Вспомогательные средства обеспечения живучести:
- круговое обнаружение выстрелов,
- оповещение об облучении средствами поражения противника,
- пожаротушение,
- система активной защиты,
- комплекс мобильной маскировки.
МЗКТ-690003, Volat, Беларусь
Эта машина – собственная разработка Минского завода колесных тягачей. Со временем Волат должен сменить советские БТРы, исчерпавшие модернизационный потенциал.
На сегодня бронетранспортер МЗКТ-690003 (Volat V2) прошел госиспытания. Принят на вооружение в 2025 году. Существует четыре варианта модулей вооружения: два обитаемых, два необитаемых.
Компоновка у машины тоже классическая. Вместимость: 3 члена экипажа плюс 8 десантников.
Габариты (длина, ширина, высота), в зависимости от установленного модуля вооружения и модификации, составляют 8670-8940×3040×3095-3205 мм. Полная масса достигает 22-24,4 тонны. Максимальная скорость – 110 км/ч (10 км/ч на плаву), запас хода – 900-1200 км.
В моторно-трансмиссионном отделении установлен рядный шестицилиндровый дизель Weichai WP13 мощностью 550 л.с. (лицензионное производство в Беларуси) с турбонаддувом и интеркулером. Коробка передач – 6-ступенчатая гидромеханическая МЗКТ-55613. Подвеска – независимая гидропневматическая.
Цельносварной корпус в тандеме с навесной броней обеспечивает защиту от бронебойных пуль патронов 7,62×54 мм в лобовой проекции и от патронов 7,62×39 мм в остальных проекциях.
Минная стойкость составляет 6 кг в тротиловом эквиваленте под колесом и 1 кг под днищем.
В оснащение модификаций МЗКТ-690003 входят:
- фальшпол для защиты ног десанта и экипажа,
- бортовая информационно-управляющая система,
- комплекс пожаротушения,
- дымовые гранаты,
- система видеообзора,
- современные прицельные приспособления.
БМП К-17, Россия
Это представитель унифицированной колесной платформы Бумеранг. Помимо БМП есть еще боевая машина К-16, или попросту бронетранспортер.
После цикла доводочных работ (в том числе с изменением корпуса) перспективная техника проходит госиспытания.
Компоновка у Бумерангов классическая – с двигателем впереди и десантом в кормовой части. Вместимость: 3 члена экипажа плюс 8 бойцов.
Габариты модели К-17 составляют 8805×3187×3185 мм. Полная масса – 28,6 тонны. Максимальная скорость достигает 100 км/ч (10 км/ч на плаву), а запас хода – 800 км.
Машина оснащена 6-цилиндровым рядным дизелем ЯМЗ-780 мощностью 750 л.с. и автоматической 6-ступенчатой коробкой передач.
Корпус БТР сделан из многослойной брони с дополнительными панелями на основе керамики. Предусмотрена стойкость к воздействию мин. Точные данные пока засекречены. Предположительно, защита способна противостоять воздействию бронебойных боеприпасов крупнокалиберных пулеметов.
Среди современных средств обеспечения живучести есть:
- комплекс активного противодействия высокоточному оружию, обеспечивающий безопасность верхней полусферы;
- система электромагнитной противоминной защиты;
- средства снижения заметности.
Вместо итога
Можно сказать, что условия ведения боевых действий вывели породу новых современных колесных боевых машин. Судите сами: у них, независимо от страны изготовителя, одинаковая компоновка, сходные по архитектуре силовые агрегаты, вместимость составляет порядка 11-12 человек.
А еще у машин сопоставимые габариты, массы, мощности двигателей, максимальные скорости, запасы хода, выходы для десантников.
На корпусах колесных бронетранспортеров и БМП уже нет бойниц для ведения огня из личного оружия. Зато сразу предусмотрены места и точки крепления дополнительных панелей защиты.
Налицо не только усиление бронирования, но и комплектование средствами радиоэлектронной борьбы, оснащение активными защитами, всесуточными и всепогодными прицельными приспособлениями, средствами маскировки от обнаружения и систем наведения.
