Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Бумеранг, Волат, Алтуг: военная техника будущего

Эксперт Крючков сравнил унифицированные боевые платформы нового поколения

Кого сейчас удивишь тяжелым бронетранспортером? На западе эти колесные «почти танки» производят в изрядном количестве. Вот только разработаны они сравнительно давно.

Куда интереснее перспективные боевые машины, спроектированные с учетом опыта современных локальных войн. Те, что должны действовать при обилии дронов в воздухе, дистанционном минировании местности и, зачастую, не группами, а в одиночку.

Altug 8×8, BMC, Турция

Машина принята на вооружение в 2025 году. Первые поставки в турецкую армию ожидаются в 2027 году.

Altug существует в нескольких вариантах:

  • бронетранспортер,
  • боевая машина пехоты,
  • самоходное орудие калибром до 105 мм.
Altug в варианте бронетранспортера. Вооружение – дистанционно-управляемое: пулемет 12,7 мм с боекомплектом 400 патронов и пулемет 7,62 мм с боекомплектом 1000 патронов.
Компоновка классическая: спереди слева сидит механик-водитель, справа от него находится моторно-трансмиссионное отделение, в центре расположен отсек управления и вооружения, а сзади – места для десантников. Вместимость: 3 члена экипажа плюс 9 бойцов.

Габариты, в зависимости от модификации, составляют 8330×3050×3560-4380 мм. Полная масса – до 36 тонн. Максимальная скорость – 107-110 км/ч, запас хода – 800 км.

В моторно-трансмиссионном отделении установлен рядный шестицилиндровый дизель Caterpillar C13 мощностью 711 л.с., работающий в паре с автоматической 6-ступенчатой коробкой Allison. Подвеска – гидропневматическая с изменяемым клиренсом.

Altug модификации БМП. Вооружение: 35-мм автоматическая пушка с боекомплектом 100 снарядов плюс спаренный 7,62 мм пулемет в необитаемом боевом модуле Aselsan.
Баллистическую защиту обеспечивает многослойная броня. Предусмотрена возможность крепления к ней дополнительных модулей. Заявлена и отменная противоминная защита. Точные данные по броне засекречены.

Вспомогательные средства обеспечения живучести:

  • круговое обнаружение выстрелов,
  • оповещение об облучении средствами поражения противника,
  • пожаротушение,
  • система активной защиты,
  • комплекс мобильной маскировки.
Во всех модификациях Алтуга десант покидает машину через аппарель в корме. В ней для страховки есть еще и дверь. Турецкие боевые машины оборудованы современными прицелами и электроникой, а вот плавать они не умеют.
МЗКТ-690003, Volat, Беларусь

Эта машина – собственная разработка Минского завода колесных тягачей. Со временем Волат должен сменить советские БТРы, исчерпавшие модернизационный потенциал.

На сегодня бронетранспортер МЗКТ-690003 (Volat V2) прошел госиспытания. Принят на вооружение в 2025 году. Существует четыре варианта модулей вооружения: два обитаемых, два необитаемых.

Бронетранспортер МЗКТ модификации 690003-021 с белорусским дистанционно-управляемым боевым модулем Адунок БМ-30.2. В его составе – 30-мм автоматическая пушка 2А42, спаренный 7,62-мм пулемет ПКТ, 4 ПТУР Конкурс, 6 дымовых гранат, современная система управления огнем, средства РЭБ.
Компоновка у машины тоже классическая. Вместимость: 3 члена экипажа плюс 8 десантников.

Габариты (длина, ширина, высота), в зависимости от установленного модуля вооружения и модификации, составляют 8670-8940×3040×3095-3205 мм. Полная масса достигает 22-24,4 тонны. Максимальная скорость – 110 км/ч (10 км/ч на плаву), запас хода – 900-1200 км.

В моторно-трансмиссионном отделении установлен рядный шестицилиндровый дизель Weichai WP13 мощностью 550 л.с. (лицензионное производство в Беларуси) с турбонаддувом и интеркулером. Коробка передач – 6-ступенчатая гидромеханическая МЗКТ-55613. Подвеска – независимая гидропневматическая.

МЗКТ 690003-10. Эта версия оснащена штатным боевым модулем советской БМП-2. Есть еще вариант МЗКТ 690003 с модернизированным модулем БМП-2. В любом случае, есть 30-мм автоматическая пушка, 7,62-мм пулемет и ПТУР.
Цельносварной корпус в тандеме с навесной броней обеспечивает защиту от бронебойных пуль патронов 7,62×54 мм в лобовой проекции и от патронов 7,62×39 мм в остальных проекциях.

Минная стойкость составляет 6 кг в тротиловом эквиваленте под колесом и 1 кг под днищем.

В оснащение модификаций МЗКТ-690003 входят:

  • фальшпол для защиты ног десанта и экипажа,
  • бортовая информационно-управляющая система,
  • комплекс пожаротушения,
  • дымовые гранаты,
  • система видеообзора,
  • современные прицельные приспособления.
Машина с небольшим дистанционно-управляемым модулем Адунок БМ-30. Здесь только пушка и пулемет. При этом все версии бронетранспортера умеют плавать с помощью водометных движетелей. Десантирование происходит через откидную аппарель в корме.
БМП К-17, Россия

Это представитель унифицированной колесной платформы Бумеранг. Помимо БМП есть еще боевая машина К-16, или попросту бронетранспортер.

После цикла доводочных работ (в том числе с изменением корпуса) перспективная техника проходит госиспытания.

Бумеранг К-17 вооружен дистанционно-управляемым боевым модулем с автоматической 30-мм пушкой 2А42 (боекомплект 500 снарядов), спаренным 7,62-мм пулеметом (боекомплект 2000 патронов в одной ленте), четырьмя ПТУР Корнет-Д. Орудие К-17 может отрабатывать по воздушным целям.
Компоновка у Бумерангов классическая – с двигателем впереди и десантом в кормовой части. Вместимость: 3 члена экипажа плюс 8 бойцов.

Габариты модели К-17 составляют 8805×3187×3185 мм. Полная масса – 28,6 тонны. Максимальная скорость достигает 100 км/ч (10 км/ч на плаву), а запас хода – 800 км.

Машина оснащена 6-цилиндровым рядным дизелем ЯМЗ-780 мощностью 750 л.с. и автоматической 6-ступенчатой коробкой передач.

Корпус БТР сделан из многослойной брони с дополнительными панелями на основе керамики. Предусмотрена стойкость к воздействию мин. Точные данные пока засекречены. Предположительно, защита способна противостоять воздействию бронебойных боеприпасов крупнокалиберных пулеметов.

Кормовой отсек К-17 оборудован аппарелью для десантирования и энергопоглощающими креслами с ремнями безопасности для восьми бойцов.
Среди современных средств обеспечения живучести есть:

  • комплекс активного противодействия высокоточному оружию, обеспечивающий безопасность верхней полусферы;
  • система электромагнитной противоминной защиты;
  • средства снижения заметности.
Машинам платформы Бумеранг сохранили плавучесть. В корме есть водометные движители, приводимые карданными валами.
Вместо итога

Можно сказать, что условия ведения боевых действий вывели породу новых современных колесных боевых машин. Судите сами: у них, независимо от страны изготовителя, одинаковая компоновка, сходные по архитектуре силовые агрегаты, вместимость составляет порядка 11-12 человек.

А еще у машин сопоставимые габариты, массы, мощности двигателей, максимальные скорости, запасы хода, выходы для десантников.

На корпусах колесных бронетранспортеров и БМП уже нет бойниц для ведения огня из личного оружия. Зато сразу предусмотрены места и точки крепления дополнительных панелей защиты.

Налицо не только усиление бронирования, но и комплектование средствами радиоэлектронной борьбы, оснащение активными защитами, всесуточными и всепогодными прицельными приспособлениями, средствами маскировки от обнаружения и систем наведения.

  • Проблема «ожирения» — почему Bradley перестала соответствовать задачам: эксперт Крючков рассказал об особенностях американской Bradley и БМП-2М России.

Крючков Вадим
Фото:компании-производители, Вадим Крючков
18.10.2025 
