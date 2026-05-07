Названы ежегодные объемы производства Lada Azimut

Чемезов сообщил о планах АВТОВАЗа ежегодно выпускать 70 тысяч Lada Azimut

Кроссовер Lada Azimut, старт серийного производства которого запланирован на этот год, будет выпускаться в количестве 70 тыс. штук. Об этом сообщил глава «Ростеха» (контролирует АВТОВАЗ) Сергей Чемезов.

«Lada Azimut будет выпускаться в количестве 70 тысяч штук в год. Я уверен, что такие машины будут менять отношение, в том числе потребителей, к нашему отечественному автопрому в положительную сторону», – сказал Чемезов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ажиотаж вокруг новинки и без того немалый. Azimut обещает стать нишевым продуктом, рассчитанным на определённую аудиторию. В отличие от массовых моделей, вроде Granta или Vesta, его выпуск не будет исчисляться десятками тысяч в месяц.

Интересно, что этот проект – не просто очередная новинка. Он знаменует возвращение АВТОВАЗа в сегмент, который долгое время оставался без внимания. Сейчас производитель явно делает ставку на узкие, но маржинальные ниши.

Впрочем, эксперты напоминают: окончательный объём выпуска во многом будет зависеть от того, как Azimut покажет себя в первые месяцы продаж. Если отклик покупателей окажется слабее ожиданий, конвейер могут притормозить.

Источник:  Интерфакс
Ушакова Ирина
Количество просмотров 392
07.05.2026 
