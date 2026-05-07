Эти премиум-кроссоверы дешевле 3 млн рублей

Топ-7 премиум-кроссоверов на вторичке по цене до 3 млн рублей

На вторичном рынке России сейчас полно кроссоверов стоимостью до 3 млн рублей. Интересный факт: за эти деньги реально отыскать премиальную модель от глобального бренда, а не брать свежего «китайца». Редакция Autonews.ru присмотрела не самые очевидные варианты в ценовом сегменте от 2,5 до 3 миллионов.

Возьмем, к примеру, Mini Countryman. Эта марка с 1994 года – часть концерна BMW, и в 2010-м там решили выпустить кроссовер, который слегка выбивался из образа «мини». Его длина – больше четырех метров, так что, по сути, это полноценный, хотя и очень компактный SUV. Для сравнения: Countryman короче Tenet T4 (4097 мм против 4320 мм).

А раз Mini – это отпрыск BMW, то и под капотом всё родное, баварское. Вот что предлагается:

бензиновый двигатель на 1,5 литра, выдающий 136 лошадиных сил;

«гибрид» на те же 1,5 литра мощностью 224 л.с.;

2,0-литровый бензиновый мотор на 192 л.с.;

2,0-литровый дизель с отдачей 190 л.с.;

форсированный 2,0-литровый агрегат на 231 л.с. (версия John Cooper Works).

Привод в базовых версиях – передний, но если брать машину с любым 2,0-литровым мотором, то полный привод уже в комплекте. По ценам: в бюджет до 3 миллионов вписываются экземпляры не старше 2021 года. Countryman с базовым 1,5-литровым двигателем, передним приводом и пробегом до 60 тыс. км оцениваются в 2,6-2,8 млн рублей.

Если же присматриваться к вариантам с пробегом до 100 тысяч, но уже с полным приводом и 2,0-литровыми моторами – бензиновым или дизельным, то их реально найти примерно за 3 миллиона. Правда, версия JCW уже выбивается за этот порог, да и маленького пробега за такую цену там не встретишь.

Что еще интересного? Land Rover Discovery Sport. Этот кроссовер от британцев называли преемником модели Freelander. По сравнению с обычным Discovery он компактнее – длина около 4,5 метров (почти как у самого популярного нового SUV в России, Tenet T7). Его начали продавать еще в 2014 году с первым поколением, а в 2019-м модель пережила рестайлинг.

Также издание упоминает такие модели, как Infiniti QX60, Jaguar F-Pace, Mercedes-Benz GLB, BMW X2, Cadillac XT5.