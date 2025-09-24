Сколько штрафов уже выписали беспилотники? Интересная цифра!

МВД: 29 регионов России используют БПЛА для контроля на дорогах

Отделения Госавтоинспекции в 29 регионах России используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для контроля соблюдения ПДД на дорогах. Для сравнения, в 2021 году таких регионов было всего 17.

«Применение комплексов фотовидеофиксации на базе беспилотных летательных аппаратов вертолетного типа особенно эффективно на автодорогах с неразвитой инфраструктурой, когда в ином виде применение фотовидеофиксации невозможно или нецелесообразно по экономическим соображениям», – пояснил инспектор по особым поручениям Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Котов.

Он отметил, что в 2022-2023 годах с помощью беспилотных воздушных судов было выявлено около 35 тысяч нарушений ПДД.

Только в Краснодарском крае с июля 2022 года по март 2023-го выписано более 24 тысячи штрафов по нарушениям, которые «засекли» беспилотники – это около 68% всех правонарушений, зафиксированных с помощью БПЛА в этот период по стране. В Краснодарском крае и в Дагестане применяют аппаратно-программный комплекс «Тайфун» на базе БПЛА «Шмель», который умеет фиксировать нарушения в автоматическом режиме.

Основные нарушения, выявляемые беспилотниками, – выезд на встречку и нарушение расположения на проезжей части. Кроме того, в Курганской области БПЛА «ловят» за проезд на красный.