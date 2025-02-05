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Выезд на встречку зафиксирует БПЛА: готовят поправки к закону в части штрафов

Шапарин: В России могут использовать БПЛА для фиксации нарушений ПДД

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) необходимо использовать в РФ в качестве аппаратных средств видеофиксации нарушений правил дорожного движения, а также применять их в автономном режиме для наказания водителей. С такой инициативой выступили в Национальном автомобильном союзе (НАС).

Вице-президент НАС Антон Шапарин в интервью корреспонденту издания «Газета.Ru» рассказал, что на междугородных трассах огромное количество аварий происходит именно из-за выезда на встречную полосу. И это практически всегда столкновение с фатальными последствиями, констатирует Шапарин.

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«Мы оценим их (беспилотников. – Прим. ред.) эффективность и будем предлагать принять соответствующие поправки нашему депутатскому корпусу, будем их разрабатывать», – подчеркнул собеседник издания.

Кроме того, беспилотники можно использовать с целью самодисциплины и ответственности автомобилистов. Речь идет об установке на трассах предупреждающего знака о работе контрольных БПЛА, благодаря которому автовладельцы будут помнить, что любое их нарушение фиксируется, отметил Шапарин.

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«Нужно двигаться в сторону того, чтобы беспилотные системы работали в автоматическом режиме. Мы считаем, что технологии останавливать нельзя. Президент прямо сказал, что нужно открывать небо для гражданского использования беспилотников, и это одно из направлений», – напомнил эксперт.

Теперь предстоит доработать законодательство: при первичном нарушении водитель получит штраф, а при повторном материалы направят в суд, после чего автовладельцу грозит лишение прав, резюмировал Шапарин.

Источник: gazeta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 173
05.02.2025 
Фото:АГН «Москва»
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