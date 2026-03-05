Как распознать замаскированное такси при покупке подержанного авто
Поставили дешевые китайские шины — тормозят или нет?

Эксперт «За рулем» рассказал о тормозных свойствах недорогих китайских шин

В новом номере «За рулем» – большие сравнительные испытания недорогих летних шин популярной размерности 205/55 R16.

Новый лайфхак ускорит замену колес — используем стандартный инструмент

Для тестов шин китайского, российского и узбекского производства эксперты использовали новые автомобили Lada Vesta.

Первое испытание, конечно, на торможение: наибольший удельный вес в оценках имеют прецизионные замеры тормозного пути на сухом (100–5 км/ч) и влажном (80–5 км/ч) покрытии. По методике испытатель, двигаясь на нейтральной передаче, строго в одном и том же месте максимально сильно и резко нажимает на педаль тормоза на скорости на 5 км/ч выше скорости начала диапазона замеров.

Таким образом замедление, записываемое со 100 (или 80) км/ч, происходит уже после переходных процессов и оказывается полностью «на совести» шин. Делается минимум пять замеров, с охлаждением тормозов после каждого.

Никита Гудков, эксперт «За рулем»:

– И вот – первое удивление: и на сухом, и на мокром асфальте наиболее быстро Веста останавливается на китайских шинах Landsail. Тормозной путь по мокрому почти на метр меньше, чем у ближайшего конкурента (им стал Bars), а на сухом покрытии – на 0,7 м меньше, чем у Кордианта. Но два других «китайца» – в аутсайдерах: Sailun посуху укатывается на 3,6 м дальше лидера, а Triangle на воде – без малого на 5 метров! Это очень много.

Заметка подготовлена по материалам статьи Никиты Гудкова и Ильи Хлебушкина «Дружба народов» из журнала «За рулем» № 03 за 2026 год.

Иннокентий Кишкурно
05.03.2026 
