#
>
Российский производитель шин пообещал запуск новинок для китайских авто

«Кордиант»: импорт шин из Китая сократится на 10%

На прошедшем в Москве форуме ForAuto – 2026 директор по маркетингу холдинга «Кордиант» Екатерина Гусева поделились видением того, как будет развиваться шинный рынок в ближайшие месяцы.

Назван неочевидный способ продлить жизнь зимним шинам

Несмотря на то что 2025 год оказался непростым и ознаменовался падением спроса на новые автомобили и шины, в компании смотрят в будущее с осторожным оптимизмом.

Главный посыл прогноза на 2026 год – рынок постепенно входит в фазу стабилизации. В холдинге ожидают, что объем рынка легковых шин сократится незначительно, всего на 2%, составив порядка 46 млн единиц.

При этом производство в России, напротив, начнет прибавлять: прогнозируется рост до 11%. Ключевым фактором оздоровления рынка должно стать снижение активности китайских брендов, импорт которых, по прогнозам, просядет на 10%, что уменьшит давление на отечественные компании и позволит сократить складские запасы.

В этих условиях «Кордиант» делает ставку на обновление ассортимента, отметила Екатерина Гусева. 

В частности, будут выведены новые крупные размеры шин, ориентированные на китайские автомобили, сборка которых наращивается в России. Важным событием года станет старт продаж новой зимней шипованной линейки Gislaved One W, полностью разработанной в научно-техническом центре «Интайр». Производство новинки уже налажено на заводах в Калуге и Ульяновске, а осенью этого года шина, представленная в 75 типоразмерах, появится в продаже.

Кроме того, в линейке бренда ожидается пополнение летними моделями ActiveControl и EcoControl.

Алексеева Елена
Фото:Михаил Синицын/ТАСС
02.03.2026 
