25 февраля
Российские алюминиевые диски — качественно?
Производитель алюминиевых дисков СКАД получил...

Российские алюминиевые диски — качественно?

Производитель алюминиевых дисков СКАД получил знак качества «Сделано в России»

Компания « СКАД» успешно прошла сертификацию Российского экспортного центра (РЭЦ) и получила право использовать национальный знак качества «Сделано в России».

Этот знак выдается по пяти ключевым критериям: качество, надежность, уникальность, экологичность и органичность. «СКАД», являющийся ведущим российским производителем алюминиевых колесных дисков, оформил сертификат по категории «Надежность». Таким образом, в отношении компании подтверждены высокие стандарты и уровень продукции, разработанной и произведенной на территории РФ.

Эти диски широко известны – они продаются более чем в 2000 магазинах и сервисных центрах на территории СНГ
Эти диски широко известны – они продаются более чем в 2000 магазинах и сервисных центрах на территории СНГ

«СКАД» входит в группу РУСАЛ, два колесных завода компании расположены в Красноярске и его пригороде Дивногорске. Компания является крупнейшим производителем колес в России и странах СНГ, за свою историю она произвела более 55 млн колес. По статистике, в среднем каждые 9 секунд в мире продается один диск производства «СКАД». Компания проводит 100% рентген-проверку своих изделий и дает бессрочную гарантию на конструкцию дисков под брендами SKAD, K&K и Premium Series.

В РЭЦ отмечают: успех «СКАД» доказывает, что российские технологии в металлургии и автомобилестроении способны задавать мировые тренды и завоевывать доверие миллионов автовладельцев.

Напомним, РЭЦ является государственным институтом, поддерживающим несырьевой неэнергетический экспорт, помогая компаниям выходить на международные рынки.

Источник:  РЭЦ
Фото:пресс-служба «СКАД»
25.02.2026 
Фото:пресс-служба «СКАД»
