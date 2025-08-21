Алюминий для автопрома: производство деталей из своего сырья уже стало реальностью

Евгений Васильев рассказал, как «Русал» закрывает потребности автопрома в РФ

Развитие отечественной промышленности, ситуация на крупнейших предприятиях, успехи в импортозамещении и производство комплектующих для автопрома – эти темы сегодня интересуют многих.

Об этом в Открытой студии медиаресурса «За рулем» главный редактор Максим Кадаков побеседовал с Евгением Васильевым, директором по развитию внутренних рынков компании «Русал» – флагмана отечественной промышленности, чья продукция важна для страны так же, как сталь и нефть.

Разговор состоялся на выставке «ИнтерАвтоМеханика», которая проходит с 19 по 22 августа 2025 года в МВЦ «Крокус Экспо».

– Если в двух словах, что такое «Русал»?

– «Русал» – это компания, которая производит алюминий и алюминиевую продукцию. Это крупнейший производитель алюминия в России и странах СНГ, один из мировых лидеров. В России наша доля в производстве алюминия – 100%.

– Сырье, которое вы используете, полностью из России?

– Мы импоритруем часть глинозема, и, естественно, бокситы, которые являются основой для глинозема.

– Вы полностью закрываете потребность российской промышленности в алюминии?

– Потребность в первичном алюминии мы закрываем на 100%. Если говорить о продуктах на его основе, то здесь, конечно, есть небольшие импортные поставки. Но мы считаем, что внутренний рынок должен полностью потреблять продукцию из российского алюминия.

– Компания «Итэлма», которая выпускает блоки АБС, с большим трудом нашла нужный им особо плотный сплав для прецизионного сверления. Почему компании сталкиваются с такими проблемами?

–То, что мы обладаем всей линейкой сплавов, включая автопром, – это факт. Наши проектные команды как раз помогают с локализацией, как это произошло с «Итэлмой». Для этого и существует наша Дирекция по развитию внутреннего рынка. Мы сотрудничаем с компанией АЛ5, которая создает из наших слитков нужный продукт для систем АБС.

Они покупают у нас слитки – большие алюминиевые цилиндры длиной от 6 до 12 метров. А уже из них под прессом выдавливают нужный профиль, из которого потом делают заготовки и отдают на «Итэлму» для финальной обработки.

– Первое, что приходит в голову про алюминий в авто – это колеса. Еще двигатель, блок цилиндров, головка блока, корпус коробки передач. Сколько вообще автопром потребляет вашего алюминия?

– На автомобильный сегмент идет порядка 15–16% от всего потребления алюминия в стране. Сейчас в России потребляется около миллиона тонн, а к 2035 году мы планируем выйти на 2,5 миллиона. Так что это 150–170 тысяч тонн для автопрома. Это много, но, например, в Южной Корее или Японии этот показатель достигает 20–22%.

– А мы можем до такого объема подняться?

– Да, должны! Поможет не только легковое машиностроение, но и транспортное: грузовой и пассажирский железнодорожный транспорт. Например, вагоны-хопперы из новых скандиевых сплавов. Они делают конструкцию легче и обладают антикоррозийными свойствами. Есть проекты по цистернам для перевозки СПГ. В Европе, кстати, уже вовсю используют алюминиевые цементовозы.

– Вернемся к автопрому. Алюминиевые двигатели, колеса, мелкие детали… Что еще, на ваш взгляд, может быть алюминиевым?

– Про колеса добавлю: наша компания СКАД в Красноярске – лидер на рынке РФ, ее продукция ничем не уступает китайским аналогам. Что касается новых возможностей – взрывной рост электротранспорта. Отечественная компания РЭНЕРА отлично поработала над корпусом – «корзиной» для литий-ионной батареи. Ее производство уже локализуется.

Теплообменники батарей – это тоже наша продукция. Если в обычном авто 150–170 кг алюминия, то в электромобиле – уже 300–315 кг. Поэтому развитие электротранспорта в России для нас очень интересно.

– «Росатом», строящий фабрики по производству ячеек для аккумуляторов в Калининградской области и Новой Москве, будет использовать ваше сырье?

– Конечно.

– А что в перспективе с кузовами? У нас нет алюминиевых кузовов, но для Aurus, например, делают алюминиевый капот. Есть перспективы?

– Бампер автомобиля или его усилитель, рычаги подвески.

– Алюминий, который делаете вы, и, скажем, китайский алюминий – он чем-то отличается?

– Одно из ключевых наших преимуществ – это «зеленый» алюминий с низким углеродным следом, потому что наше производство работает на энергии ГЭС в Красноярском крае и Иркутской области.

– Неужели на мировых рынках на это серьезно обращают внимание?

– Не просто смотрят! В Европе, например, есть целые программы, и требования по углеродному следу очень строгие. Как раз наш алюминий им идеально подходит.

– Если про экспорт в целом: сколько от общего объема производства он занимает?

– Порядка 75%.

– Где еще планируется использовать алюминий?

– Перспективы огромны. Естественно, стройка! Очень растет сегмент навесных вентилируемых фасадов и светопрозрачных конструкций – окон, входных групп. Уделяем большое внимание транспортной инфраструктуре: обустройство дорог, мостостроение. В Китае, Северной Америке, Скандинавии мосты из алюминиевых сплавов – это уже обычная практика. И мы к этому стремимся.