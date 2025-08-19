«Честный знак», маркетплейсы и СТМ: как не купить поддельную запчасть

Илья Плисов: Маркировка чаще гарантирует то, что с запчасти уплачены налоги

Всех нас интересует проблема запчастей: много ли сегодня на рынке контрафакта, можно ли приобретать расходники и детали на маркетплейсах и что даст маркировка, которая вскоре будет наноситься и на масла, и на запчасти?

Об этом Максим Кадаков, главный редактор медиаресурса «За рулем», поговорил с членом правления Союза автосервисов, заместителем генерального директора «ЕвроАвто» Ильей Плисовым.

Разговор состоялся в Открытой студии «За рулем» на выставке ИнтерАвтоМеханика, которая проходит с 19 по 22 августа 2025 года в МВЦ «Крокус Экспо».

– Охарактеризуйте в двух словах, что сейчас происходит на рынке запчастей. Много ли там контрафакта?

– Ситуация сильно разнится от категории к категории. Если говорить о лидере по подделкам последних лет – это однозначно масла. Особенно после 2022 года и особенно – западных брендов, которые ушли с рынка. В группе риска – «большая четверка»: Castrol, Mobil, Shell, Total. Это привычные, раскрученные бренды, спрос на которые остался, а легальных поставок почти не стало. Их место почти полностью занял контрафакт.

Из других категорий выделяются свечи зажигания. Их относительно легко подделать: ввезти дешевый продукт и переупаковать под марки Denso, NGK, Bosch. Как и плохое масло, такие свечи работают отвратительно.

В остальных группах товаров особого кризиса нет. Новости о росте контрафакта часто носят конъюнктурный характер – его уровень последние 10-20 лет примерно одинаков.

– Минпромторг заявляет, что доля незаконного оборота свечей зажигания достигает 70%, а на маркетплейсах – 90%. Что это значит для обычного автовладельца? 9 из 10 свечей – брак? Или речь о неуплате налогов?

– Акцент сместился. Сегодня под «контрафактом» чаще понимают товар, на который не уплачены таможенные платежи и налоги, а не откровенную подделку. Яркий пример: недавно остановили продажу 1,2 млн шин, объявив их «контрафактными». Но шину физически невозможно подделать – стоимость производства слишком высока. Оказалось, проблемы были с оформлением, в том числе с маркировкой «Честным знаком». Такая же ситуация и с другими товарами. Конечно, откровенные подделки есть, но в основном Минпромторг говорит именно о неуплате налогов.

– Какие запчасти уже маркируются или будут маркироваться?

– Шины маркируются в обязательном порядке. Масла и технические жидкости пока в рамках эксперимента, но с 1 сентября их уже нельзя будет ввозить или производить без маркировки. Следующие на очереди – свечи зажигания, стекла, а также двигатели внутреннего сгорания, генераторы, подшипники, тормозные колодки и диски. Чтобы закрыть лазейки, под маркировку также попадут и колеса в сборе. В ближайший год-два будет промаркировано 13 групп запчастей.

– Гарантирует ли маркировка качество товара?

– Нет, она гарантирует в первую очередь то, что с товара уплачены налоги. Таможня не проводит экспертизу качества – ее процедуры не предназначены для выявления контрафакта как такового.

– Где тогда покупать, чтобы быть уверенным в качестве?

– Визуально даже профессионал не всегда отличит подделку. Главный механизм защиты – это гарантия от продавца и особенно от сервиса, который устанавливает деталь. Крупные сервисы работают с проверенными поставщиками и знают, что покупают.

– Маcла до сих пор лидируют по подделкам?

– Да, но речь в основном о западных брендах. Рынок за два года перевернулся: вместо «большой четверки» теперь лидируют отечественные производители, которые выпускают здесь около 60% масел. Поэтому самый простой способ избежать подделки – выбирать отечественные бренды масел.

– Какие еще детали часто подделывают?

– В зоне риска самые ходовые позиции: детали тормозной системы (колодки, диски) и подвески.

– Будут ли дорожать запчасти? Стоит ли запасаться впрок?

– Последние полтора года цены стабильны. Динамика будет зависеть от курсов валют, так как большая часть товаров для иномарок – импортная. Запасаться впрок не нужно. Что касается маркировки, то ее реальная стоимость для импортера – от 5 до 42 рублей за единицу товара с учетом всех издержек (аренда склада, работа маркировщиков, простой контейнера), а не те 50-60 копеек, которые стоят сама марка и НДС на нее.

– Можно ли доверять собственным торговым маркам (СТМ) крупных российских компаний?

– Сегодня СТМ – это не выбор, а необходимость, они уже закрыли больше половины рынка. Механизм тот же, что и раньше с европейскими СТМ: компания размещает заказ на заводе (часто в Китае) и продает товар под своим брендом. Хорошая новость: квалификация закупщиков выросла.

Крупные игроки теперь сами организуют лаборатории, проводят выборочные проверки и жестко селекционируют заводы-поставщики, мгновенно разрывая контракты при несоответствии качества.

Доверять стоит проверенным лидерам рынка, которые присутствуют на нем 10-15 лет и используют кризисы как шанс укрепить и контролировать качество, а не просто заработать.