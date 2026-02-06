«ForAuto – 2026» назовет главные тренды в автобизнесе

26 февраля агентство «АВТОСТАТ» проведет форум автобизнеса «ForAuto – 2026. Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы», который будет проходить уже в 16-й раз в Москве. Стратегическим информационным партнером выступает издание «За рулем».

Традиционно форум начнется с обзора состояния российской макроэкономики на начало 2026 года и его влияния на автомобильный рынок. Затем будут рассмотрены итоги авторынка в 2025 году и представлены главные тренды его дальнейшего развития (на основе статистики и прогнозов агентства «АВТОСТАТ»).

Как и в прежние годы, в рамках форума автобизнеса пройдет ежегодное вручение премии «Residual value – 2026 (сохранность остаточной стоимости автомобиля)», учрежденной агентством «АВТОСТАТ».

Программа мероприятия будет разбита на пять параллельных потоков. Так, в разных залах будут обсуждаться такие актуальные темы как производство автомобилей; импортозамещение; перевозка машин и логистика в транспортной отрасли; лизинг и кредитование; производство и продажа спецтехники; автосервис и запчасти; AI- и IT-инструменты для автобизнеса и многое другое.

