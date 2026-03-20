Недорогие летние шины 2026 — большой тест «За рулем»
Хочется верить, что шинный рынок пережил самые трудные времена. Как и на рынке автомобильном, основной сюжет – противостояние отечественной и китайской продукции при некотором присутствии параллельного импорта. Но разница в том, что новые модели шин российской разработки появляются всё чаще.
Мы решили сравнить и хорошо знакомые, и недавно появившиеся покрышки нашего инжиниринга с «китайцами». Размер – один из самых популярных: 205/55 R16. Такой используется на подавляющем большинстве легковушек С‑сегмента, начиная с Форда Фокуса, а из более современного – например, на Belgee S50 и на универсале Лада Ларгус Cross.
Участники шинного теста «За рулем»
Шины Cordiant Comfort 2 хорошо знакомы автомобилистам и не раз принимали участие в наших шинных тестах. В варианте 94V (максимум нагрузки 640 кг, предельная скорость 240 км/ч) на январь 2026 года такие стоили в среднем 4750 рублей за штуку – мы учитывали прайсы как нескольких крупнейших шинных дилеров, так и известных маркетплейсов.
Новинка – Bars Solarflexx. Хотя сделаны эти покрышки в Узбекистане, перед нами полностью российская разработка, выполненная с нуля: марка принадлежит компании Ikon Tyres. Индекс нагрузки у Барса тоже 94, а максимальная скорость пониже – 210 км/ч (H). Средняя цена – 4250 рублей.
Китайские шины Triangle TH201 и Sailun Atrezzo Elite оценены в 4100 и 4650 рублей соответственно, имеют одинаковую максимальную нагрузку 615 кг (индекс 91). Скоростные индексы – V и H, то есть 240 и 210 км/ч, при этом на шины Triangle производитель нанес маркировку M+S (грязь и снег).
Шина Landsail LS588 UHP стоит в среднем 4150 рублей и при индексе нагрузки 94 гордо несет скоростной индекс W (270 км/ч). В названии модели есть буквы UHP (Ultra High Рerformance), обычно обозначающие шины со спортивно-премиальным уклоном. Да ладно? И как с такой концепцией стыкуется неформальная маркировка «All weather», для любой погоды? Проверим!
Все шины в тесте – несимметричные.
Где и как тестировали шины
Со специализированным шинными полигонами в России туго, и производители выкручиваются как могут. Они и вывели нас на удачный вариант: аэродром малой авиации Азимут в станице Новотитаровской под Краснодаром. В условиях запрета полетов на несколько дней в нашем полном распоряжении были ровнейшая асфальтовая (не бетонная!) взлетно-посадочная полоса размером 1500×25 м, сеть подъездных и рулежных дорожек разного качества и поливальные машины.
Работы проводили в начале ноября при температуре воздуха от +8 до +18 ºС и стабильно сухой погоде.
Напомним, что для нивелирования изменений температуры и других факторов в начале и конце каждого цикла испытаний мы измеряем одни и те же референсные шины. При отличии результатов этих замеров вводятся поправки, а при отклонении более чем на 4% испытание надо выполнять снова – хотя в этот раз таких случаев не было.
С выбором автомобиля сомнений не возникло: снова Лада Веста с отличным шасси и внятной обратной связью! Причем в этот раз было даже две Весты, одна – совсем свежая, с системой стабилизации (которую традиционно не отключали), вторая – без такой системы. На ней работали, в частности, на мокрых покрытиях – и все впечатления испытателей полностью совпали с машиной, оснащенной ESP.
Забегая вперед: тесты обе рестайлинговые Весты выдержали без сучка и задоринки, хотя шинные испытания весьма требовательны к выносливости машин и особенно тормозов.
Усовершенствовали и подход к измерительной аппаратуре. Привычный профессиональный измерительный комплекс Vbox Racelogic с внешним датчиком, работающий со спутниками ГЛОНАСС и GPS, дублировали другим аналогичным прибором, чтобы быть уверенными, что возможные электронные помехи не внесли никаких сбоев.
Все замеры выполнялись при двух экспертах в салоне, сидящих на передних местах.
Замеры тормозного пути
Конечно, наибольший удельный вес в оценках имеют прецизионные замеры тормозного пути на сухом (100–5 км/ч) и влажном (80–5 км/ч) покрытии: это безопасность.
По методике испытатель, двигаясь на нейтральной передаче, строго в одном и том же месте максимально сильно и резко нажимает на педаль тормоза на скорости на 5 км/ч выше скорости начала диапазона замеров. Таким образом замедление, записываемое со 100 (или 80) км/ч, происходит уже после переходных процессов и оказывается полностью «на совести» шин.
Делается минимум пять замеров – либо больше, если по каким-либо причинам обнаруживается значимый разброс в результатах. После каждого торможения тормоза охлаждаются пробегом – всякий раз в одинаковых условиях.
И вот – первое удивление: и на сухом, и на мокром асфальте наиболее быстро Веста останавливается на китайских шинах Landsail. Тормозной путь по мокрому почти на метр меньше, чем у ближайшего конкурента (им стал Bars), а на сухом покрытии – на 0,7 м меньше, чем у Кордианта.
Но два других «китайца» – в аутсайдерах: Sailun посуху укатывается на 3,6 м дальше лидера, а Triangle на воде – без малого на 5 метров! Это очень много.
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
Geely представила кроссовер Galaxy M7
|
5 способов сократить расходы на авто
|
Удлинённый Tank 300 получил новые версии
Если надо вывернуть
Да, ПДД в аварийной ситуации предписывают прежде всего тормозить с максимальной эффективностью.
Но жизнь показывает, что многие водители стараются объехать помеху. Здесь важны не только сцепные свойства шин, но и понятное поведение автомобиля – иначе не отловишь!
Всё это мы оценивали на маневре «переставка» – смене ряда движения без возврата на свою полосу движения. По традиции «За рулем» использовали самую жесткую конфигурацию с 12‑метровым расстоянием между коридорами. То есть, когда водитель начинает маневр, до воображаемого препятствия остается всего 12 метров. Нужно увернуться и остаться в пределах соседней полосы.
В ряде попыток – а с норовистыми шинами их бывает и 15–20 – испытатель постепенно наращивает скорость, попутно стараясь «во благо» максимально использовать особенности характера шин.
По чистой скорости Landsail снова в лидерах, и на сухом, и на влажном покрытии! В дождь всего 0,5 км/ч ему проигрывает Sailun, а по сухому неплохи шины Cordiant и Bars – разница в 1,2 и 1,5 км/ч соответственно не столь существенна.
Однако стабильности нет, как говорил герой известного кино: Sailun проваливается по скорости объезда препятствия, когда нет дождя, а Bars – когда влажно.
Продолжение испытаний и результаты теста летних шин 205/55 R16 производства России, КНР и Узбекистана — здесь и здесь.
