Недорогие летние шины 2026 — большой тест «За рулем»

Опубликован тест-сравнение летних шин 205/55 R16 для авто С‑сегмента

Хочется верить, что шинный рынок пережил самые трудные времена. Как и на рынке автомобильном, основной сюжет – противостояние отечественной и китайской продукции при некотором присутствии параллельного импорта. Но разница в том, что новые модели шин российской разработки появляются всё чаще.

Мы решили сравнить и хорошо знакомые, и недавно появившиеся покрышки нашего инжиниринга с «китайцами». Размер – один из самых популярных: 205/55 R16. Такой используется на подавляющем большинстве легковушек С‑сегмента, начиная с Форда Фокуса, а из более современного – например, на Belgee S50 и на универсале Лада Ларгус Cross.

Участники шинного теста «За рулем»

Шины Cordiant Comfort 2 хорошо знакомы автомобилистам и не раз принимали участие в наших шинных тестах. В варианте 94V (максимум нагрузки 640 кг, предельная скорость 240 км/ч) на январь 2026 года такие стоили в среднем 4750 рублей за штуку – мы учитывали прайсы как нескольких крупнейших шинных дилеров, так и известных маркетплейсов.

Новинка – Bars Solarflexx. Хотя сделаны эти покрышки в Узбекистане, перед нами полностью российская разработка, выполненная с нуля: марка принадлежит компании Ikon Tyres. Индекс нагрузки у Барса тоже 94, а максимальная скорость пониже – 210 км/ч (H). Средняя цена – 4250 рублей.

Китайские шины Triangle TH201 и Sailun Atrezzo Elite оценены в 4100 и 4650 рублей соответственно, имеют одинаковую максимальную нагрузку 615 кг (индекс 91). Скоростные индексы – V и H, то есть 240 и 210 км/ч, при этом на шины Triangle производитель нанес маркировку M+S (грязь и снег).

Шина Landsail LS588 UHP стоит в среднем 4150 рублей и при индексе нагрузки 94 гордо несет скоростной индекс W (270 км/ч). В названии модели есть буквы UHP (Ultra High Рerformance), обычно обозначающие шины со спортивно-премиальным уклоном. Да ладно? И как с такой концепцией стыкуется неформальная маркировка «All weather», для любой погоды? Проверим!

Все шины в тесте – несимметричные.

Где и как тестировали шины

Со специализированным шинными полигонами в России туго, и производители выкручиваются как могут. Они и вывели нас на удачный вариант: аэродром малой авиации Азимут в станице Новотитаровской под Краснодаром. В условиях запрета полетов на несколько дней в нашем полном распоряжении были ровнейшая асфальтовая (не бетонная!) взлетно-посадочная полоса размером 1500×25 м, сеть подъездных и рулежных дорожек разного качества и поливальные машины.

Работы проводили в начале ноября при температуре воздуха от +8 до +18 ºС и стабильно сухой погоде.

Напомним, что для нивелирования изменений температуры и других факторов в начале и конце каждого цикла испытаний мы измеряем одни и те же референсные шины. При отличии результатов этих замеров вводятся поправки, а при отклонении более чем на 4% испытание надо выполнять снова – хотя в этот раз таких случаев не было.

С выбором автомобиля сомнений не возникло: снова Лада Веста с отличным шасси и внятной обратной связью! Причем в этот раз было даже две Весты, одна – совсем свежая, с системой стабилизации (которую традиционно не отключали), вторая – без такой системы. На ней работали, в частности, на мокрых покрытиях – и все впечатления испытателей полностью совпали с машиной, оснащенной ESP.

Забегая вперед: тесты обе рестайлинговые Весты выдержали без сучка и задоринки, хотя шинные испытания весьма требовательны к выносливости машин и особенно тормозов.

Формально размерность 205/55 R16 для Весты не подходит, но на дороги общего пользования мы не выезжали, ничто нигде не задевало, зато классное вестовское шасси помогло разложить характеры шин «по полочкам».

Усовершенствовали и подход к измерительной аппаратуре. Привычный профессиональный измерительный комплекс Vbox Racelogic с внешним датчиком, работающий со спутниками ГЛОНАСС и GPS, дублировали другим аналогичным прибором, чтобы быть уверенными, что возможные электронные помехи не внесли никаких сбоев.

Все замеры выполнялись при двух экспертах в салоне, сидящих на передних местах.

Замеры тормозного пути

Конечно, наибольший удельный вес в оценках имеют прецизионные замеры тормозного пути на сухом (100–5 км/ч) и влажном (80–5 км/ч) покрытии: это безопасность.

Участки «мокрых» испытаний обильно проливаются перед каждой сменой шин, а ровный асфальт обеспечивает стабильность водяной пленки.

По методике испытатель, двигаясь на нейтральной передаче, строго в одном и том же месте максимально сильно и резко нажимает на педаль тормоза на скорости на 5 км/ч выше скорости начала диапазона замеров. Таким образом замедление, записываемое со 100 (или 80) км/ч, происходит уже после переходных процессов и оказывается полностью «на совести» шин.

Делается минимум пять замеров – либо больше, если по каким-либо причинам обнаруживается значимый разброс в результатах. После каждого торможения тормоза охлаждаются пробегом – всякий раз в одинаковых условиях.

Замеры тормозного пути производятся до полной остановки, но в зачет идет путь с начальной скорости до 5 км/ч, потому что на более низких скоростях возможны погрешности – в том числе из-за работы АБС.

И вот – первое удивление: и на сухом, и на мокром асфальте наиболее быстро Веста останавливается на китайских шинах Landsail. Тормозной путь по мокрому почти на метр меньше, чем у ближайшего конкурента (им стал Bars), а на сухом покрытии – на 0,7 м меньше, чем у Кордианта.

Но два других «китайца» – в аутсайдерах: Sailun посуху укатывается на 3,6 м дальше лидера, а Triangle на воде – без малого на 5 метров! Это очень много.

Если надо вывернуть

Да, ПДД в аварийной ситуации предписывают прежде всего тормозить с максимальной эффективностью.

Но жизнь показывает, что многие водители стараются объехать помеху. Здесь важны не только сцепные свойства шин, но и понятное поведение автомобиля – иначе не отловишь!

Всё это мы оценивали на маневре «переставка» – смене ряда движения без возврата на свою полосу движения. По традиции «За рулем» использовали самую жесткую конфигурацию с 12‑метровым расстоянием между коридорами. То есть, когда водитель начинает маневр, до воображаемого препятствия остается всего 12 метров. Нужно увернуться и остаться в пределах соседней полосы.

Скорость на входе в «переставку» определяли с помощью оптических датчиков, не зависящих от электронных помех.

В ряде попыток – а с норовистыми шинами их бывает и 15–20 – испытатель постепенно наращивает скорость, попутно стараясь «во благо» максимально использовать особенности характера шин.

По чистой скорости Landsail снова в лидерах, и на сухом, и на влажном покрытии! В дождь всего 0,5 км/ч ему проигрывает Sailun, а по сухому неплохи шины Cordiant и Bars – разница в 1,2 и 1,5 км/ч соответственно не столь существенна.

Однако стабильности нет, как говорил герой известного кино: Sailun проваливается по скорости объезда препятствия, когда нет дождя, а Bars – когда влажно.

Продолжение испытаний и результаты теста летних шин 205/55 R16 производства России, КНР и Узбекистана — здесь и здесь.

