Новые отечественные шины: что в основе? Как едут?
Что за бренд Torero?
В середине 2023 года шинный завод Continental в Калуге перешел в управление российского холдинга «Кордиант». По условиям сделки новый хозяин получил не только предприятие, оборудование и технологии для производства шин, но и дочерний бренд «Континенталя» – Gislaved.
Права на еще одну известную у нас марку, Matador, остались за «Континенталем». Но использовать рецептуры резиновых смесей новым собственникам не запрещено. Как и выпускать действующие модели. Но только не под именем Matador.
Матадор – это главный герой испанской корриды (тот, кто убивает быка). А всех участников боя обобщенно называют тореро… Отличное имя для новой линейки шин, сваренных по проверенным технологиям и из опробованных материалов.
Новая обертка знакомой шины
Летняя шина MP47 – одна из самых популярных моделей Матадора – теперь выпускается под именем Torero MP47. Вместе с новым названием шина получила оригинальный яркий дизайн боковины.
Любопытная деталь – рядом с обозначением размерности нанесено изображение автомобиля. На нем можно ставить пометки во время сезонной переобувки – как напоминание, с какой стороны была установлена эта шина.
На плече у МР47 появились указатели в виде капель. По ним быстрее найти, где на протекторе расположены дополнительные индикаторы износа шины (STWI). Они предупреждают об остаточной глубине протектора ниже 3 мм – именно при такой величине у шины ухудшаются показатели на мокром покрытии.
Torero МР47 – проверка в деле
Я проехал на Torero МР47 около тысячи километров по дорогам Азербайджана – по скоростным трассам, горным серпантинам, грейдерам. Шины уверенно ведут себя при маневрах и торможении на сухом асфальте. И что не менее важно – прогнозируемо на мокром покрытии. Сцепление во время дождя снижается – тормозной путь увеличивается и в повороте соскальзывать машина начинает раньше. Но разница на сухом и мокром покрытии несущественная и характер поведения машины не меняется.
Новые шины – не тихони, но уровень шума приемлемый, не утомляет в долгой поездке. Производитель обещает достойный ресурс за счет равномерного давления в пятне контакта.
Насколько быстро они будут изнашиваться – за тысячу километров понять невозможно. Но к стойкости шин вопросов за время теста не появилось. На пути встречались неровности разного вида и калибра, но на всех машинах шины остались целыми.
Надо брать?
Torero МР47 – хороший средний оптимум. Для тех, кто хочет приобрести надежные шины по адекватной цене. По многим параметрам они недотягивают до уровня премиальных шин, например, родственных покрышек Gislaved, о которых мы еще расскажем. Но сделаны по европейским технологиям и на том же оборудовании. А в нынешней ситуации, когда на рынке много шин с неизвестной историей, это весомый аргумент при выборе.
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