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Дефицита качественных шин в России не будет — запущено современное производство

На шинном заводе Gislaved в Ульяновске стартовало производство полного цикла

На шинном заводе Gislaved в Ульяновске состоялся официальный запуск производства. Ранее завод принадлежал японской компании Bridgestone, в 2023 году перешел под контроль отечественного акционера и был включен в состав холдинга «Кордиант», который с 2024 года входит в «Севергрупп» под управлением Алексея Мордашова.

Завод Gislaved в Ульяновске – одно из шинных предприятий полного цикла на территории РФ. Он один из самых молодых, был запущен в 2016 году. Производственная мощность позволяет выпускать до 2,4 млн шин для легковых автомобилей в год.


После двух лет простоя завод был запущен в тестовом режиме в ноябре 2024 года, а теперь осуществляет серийный выпуск продукции с использованием пресс-форм бывших японских моделей.


Перезапуск завода стартовал с производства летней шины Cordiant – Run Tour (в названии угадывается Bridgestone Turanza). Также начался серийный выпуск зимней шипованный модели Cordiant Snow Max 7000 (аналог Bridgestone Ice Cruiser 7000).


И еще в ассортименте завода зимняя шипованная шина Gislaved Spike Control (реинкарнация Bridgestone Blizzak Spike-02). Производиться будет около дюжины типоразмеров с посадочными диаметрами от 14 до 18 дюймов. Всего в Ульяновске в 2025 году планируется выпустить 1,2 млн шин.

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Хлебушкин Илья
Фото:
Хлебушкин Илья
Количество просмотров 1206
19.03.2025 
Фото:
Хлебушкин Илья
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