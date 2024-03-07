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В России началось производство шин под новой маркой Torero

В Калуге начали выпускать шины Torerо для легковых машин и внедорожников

Калужский завод Gislaved, ранее принадлежавших немецкому концерну Continental, запустил производство летней линейки шин под новой торговой маркой Torero, сообщает пресс-служба производителя.

Уточняется, что ребрендинг российских активов Continental стал обязательным условием сделки по их приобретению холдингом S8 Capital, которая прошла в мае прошлого года. Производственные мощности калужского предприятия позволяют выпускать 4 миллиона шин ежегодно.

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На данном этапе линейка летних шин под брендом Torero представлена тремя моделями: Torero MP47 (шоссейная шина), Torero MP82 (шина для асфальта и легкого бездорожья) и Torero MP72 (шина для движения по грунтовым и гравийным дорогам, а также по легкому бездорожью).

Также калужский завод запустил производство летней линейки шин Gislaved: PremiumControl/ UltraControl — для легковых автомобилей и кроссоверов и TerraControl/ TerraControl ATR— для кроссоверов и внедорожников.

В компании отметили, что сохраняют высочайшие стандарты качества и продолжают применять современные технологии, оборудование и экспертизу.

Ранее сообщалось, что «За рулем» протестировал обновленный кроссовер Exeed VX.

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Источник: пресс-служба завода Gislaved

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash | Torero
07.03.2024
Фото:Unsplash | Torero
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