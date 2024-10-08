Landsail – комфортные шины? Честный тест и неожиданные результаты

Для испытаний мы выбрали популярную летнюю модель Landsail LS588. Установили шины на среднеразмерный седан. И проверили во всех режимах движения и на разных покрытиях.

Шины – это один из ключевых компонентов автомобиля, от которого зависит безопасность. Экономить на них не стоит. Большинство водителей рады бы обуть машину в покрышки топовых брендов. Однако такие шины становятся все менее доступными российским покупателям, и они неизбежно сталкиваются с необходимостью искать оптимальные предложения по цене и качеству. Может, у китайских производителей есть достойные варианты?

Что за Landsail?

Первые шины Landsail появились в продаже в 2009 году. Компания выбрала популярную нишу: доступная по цене продукция с высокими эксплуатационными качествами.

Сейчас в линейке есть модели для легковушек, кроссоверов и легких коммерческих автомобилей. Среди них встречаются и помеченные аббревиатурой UHP (Ultra High Performance), которая свидетельствует о принадлежности к классу шин для мощных автомобилей.

Компания Landsail быстро прогрессирует – наращивает объемы производства и уровень компетенций. Она зарегистрировала 11 изобретений, 12 патентов на модели шин и более 200 патентов в целом. Особо стоит отметить применение шин Landsail в ряде китайских и международных автомобильных гонок, как асфальтовых, так и раллийных. Продукция компании помогла спортсменам одержать не одну победу. Среди серий, в которых участвует компания, – международные ралли «Шелковый путь» и «Китайская башня», чемпионаты Китая по ралли и автокроссу.

Сегодня марка Landsail представлена примерно в 100 странах мира. Строится завод в Марокко, который будет работать на европейский рынок. По статистике производителя, в Великобритании бренд уже сейчас занимает около 20% шинного рынка. Всего шины Landsail выбрали 50 миллионов автовладельцев во всем мире. А это означает, что суммарно уже выпущено больше 200 миллионов покрышек.

Международная корпорация Sentury, в которую входит Landsail, также выпускает авиационные шины. Сложно придумать сегмент с более строгими требованиями по качеству!

Заводы Landsail используются некоторыми ведущими мировыми брендами для контрактного производства шин. Иными словами, на одном и том же оборудовании изготавливают покрышки Landsail и, например, Nokian. Неудивительно, ведь станки и линии – от ведущих поставщиков из Германии, Италии, Японии и США.

По всем вводным шины Landsail можно рассматривать как достойную альтернативу раскрученным мировым брендам.

Выбираем и тестируем

На российском рынке представлено восемь летних моделей Landsail. Для легковых машин – LS288, LS388, LS588 UHP и Rapid Dragon. Для кроссоверов – LS588 SUV, Rapid Dragon SUV, CLV1 и CLV2. Кроме того, особняком стоит всесезонная шина 4 Seasons, которую оценят жители южных регионов с мягкой зимой. В общей сложности предлагается выбор из нескольких сотен размерностей с посадочным диаметром от 13 до 22 дюймов.

Большое количество зигзагообразных прорезей в центральной части протектора улучшает сцепление с дорогой во всём диапазоне температур, при которых могут использоваться летние шины.

Еще восемь лет назад независимые тесты, проведенные немецкими экспертами на немецком полигоне, показали высокий уровень шин Landsail. Модель LS288 во всех основных упражнениях продемонстрировала результаты на уровне аналогов от Michelin, Goodyear, Dunlop и Pirelli. А по управляемости на влажном покрытии вовсе оказалась лучшей.

Для теста мы выбрали шины Landsail LS588 UHP. Приставка UHP и диапазон типоразмеров (минимум 16 дюймов, максимум 22 дюйма) указывают, что модель предназначена для достаточно мощных легковых машин. Нашим «носителем» стал седан Mazda 6 последней итерации. На нем шины Landsail 225/45 R19 заменили штатные Bridgestone Turanza T005A.

При такой ширине протектора машины могут реагировать на частую для наших дорог колейность. Landsail уверенно держит заданную траекторию. Плавность хода осталась примерно на том же уровне. Mazda 6 конструктивно жесткая по подвеске, да и 45-й профиль шин не способствует эффективному сглаживанию дефектов дороги.

Глубина протектора новых шин составляет 7,1 мм в боковых продольных канавках и 7,5-7,6 мм в центральных. Показатели стандартные для летних легковых шин. Хотя важнее, с какой скоростью станет истираться протектор. Это покажет длительная эксплуатация.

Ливень, прошедший практически сразу после смены шин, позволил проверить резину на аквапланирование. Результат положительный: Landsail уверенно проходит мокрые участки, позволяя сохранять полный контроль над автомобилем. Этот фактор важен не только для тех, кто любит быстро форсировать глубокие лужи. Колея, залитая водой, доставляет массу неприятных ощущений. Ведь заезжать в нее неизбежно приходится – при перестроениях, при объезде выбоин, выбирая безопасный интервал с машинами в соседних полосах.

Шумомер показал, что шины Landsail значительно тише Bridgestone. Мы провели три замера – на скорости 60, 80 и 100 км/ч. Результаты Turanza T005A – 75,1, 76,4 и 77,7 дБА соответственно. LS588 UHP «нашумели» на 69,7, 73,2 и 76,8 дБА соответственно. Разница в 5,4 дБА на 60 км/ч – это эквивалент падения мощности звука примерно в 3 раза!

Уровень шума измеряли тарированным шумомером в районе головы водителя при равномерном движении по пустой дороге с шершавым асфальтом в трех режимах – на скорости 60, 80 и 100 км/ч.

Люксовым седаном Mazda 6 только от смены шин не станет. Но на городских скоростях акустический комфорт заметно улучшается. С ростом скорости разница становится меньше, однако Landsail всё равно оказывается впереди. И даже разница около 1 дБА на 100 км/ч – это снижение мощности звука примерно на четверть.

Mazda 6 обладает отточенными ездовыми качествами, которые от перехода на шины Landsail хуже не стали.

А сколько стоят?

Как проявят себя шины Landsail на длинной дистанции, покажет время. Первые впечатления – положительные. И цена на фоне конкурентов очень привлекательная.

На одном из маркетплейсов Landsail LS588 UHP размерности 225/45 R19 стоит от 8500 рублей за колесо. Простенькие модели известных брендов начинаются с 14 700 – 15 000 рублей. А за последние разработки из топовых линеек грандов нужно отдать минимум 23 000 рублей.

Модель Landsail LS588 UHP доступна с посадочным диаметром от демократичных 16 до суперкаровских 22 дюймов в 61 типоразмере.

Разница в ценах колоссальная. А по характеристикам, как показывают первые сотни километров, шины именитых мировых брендов и Landsail отличаются несущественно. По некоторым параметрам китайская модель даже их превосходит.

Впрочем, уже пора задуматься о выборе зимних шин. У Landsail – богатый ассортимент: шипованные, фрикционные для легковых машин, кроссоверов, минивэнов и легких коммерческих автомобилей. Судя по тем результатам, что показывают летние шины, зимние Landsail можно рассматривать к покупке.