АВТОВАЗ объявил специальные цены на Lada для тех, кому положена господдержка

По программе льготного автокредитования модели Lada доступны со скидкой до 40%

В 2026 году льготные категории граждан, включая семьи с двумя и более детьми, медиков, педагогов, участников СВО и людей с инвалидностью, могут приобрести автомобили Lada с существенной выгодой, скидка может составить от 10% до 40%.

Granta

Самый доступный вариант в линейке – Granta. По госпрограмме модель в базовой комплектации Standart Plus с выгодой 20% обойдется от 680 тысяч рублей (начальная цена – 850 000 рублей). Это автомобиль с мотором 1.6, мощностью 90 л.с. Для защитников Отечества, участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, на специальную модификацию с ручным управлением предусмотрена максимальная поддержка в 40%, а цена снижена до 651 тысячи рублей.

Iskra

Главная новинка прошлого года, компактный хэтчбэк Lada Iskra, также участвует в программе. Автомобиль в версии Comfort с механической коробкой передач и мотором 1,6 л. с 20%-ной скидкой предлагается по цене от 1 021 600 рублей (начальная цена – 1 277 000 рублей).

Vesta

Обновленная Lada Vesta 2026 модельного года, получившая новую электронную архитектуру и современные опции в версии седан с автоматической коробкой передач и комплектации Comfort по льготной цене (минус 20%) стартует от 1 304 800 рублей, а с механической – от 1 264 800 рублей. Речь об автомобилях с мотором 1.6 л, мощностью 106 л.с.

Largus

Для тех, кто ценит практичность, актуальна Lada Largus. Универсал, популярный как в бизнесе, так и в качестве семейного автомобиля, с учетом господдержки теперь доступен от 1 269 600 рублей при начальной цене 1 587 000 рублей. Это автомобиль в комплектации Classic с мотором 1.6 л, мощностью 90 л.с.

Niva

Niva Legend Classic с мотором 1.7 (83 л.с.) предлагается по льготной цене от 879 200 рублей (при начальной – 1 099 000 рублей), а более современная Niva Travel с новым двигателем 1.8 (90 л.с.) – от 1 135 200 рублей (без скидки автомобиль стоит 1 419 000 рублей).

