Новую Ладу заморозили почти до -40°С — что получилось?

АВТОВАЗ показал процесс испытаний машин холодом в новой климатической камере

На АВТОВАЗе рассказали о валидационных климатических испытаниях обновленного универсала Lada Vesta SW Cross 2026 модельного года с системой бесключевого доступа и дистанционного пуска двигателя. Проверялся уровень надежности автомобиля и его климатический комфорт.

В ходе тестов машину на 6 часов заморозили в климатической камере. Сообщается, что температура на поверхности кузова опустилась до -38°С, в салоне машины фиксировалось -29°С, а двигатель охладился до -34°С. После этого система дистанционного старта позволила запустить мотор с первой попытки. Отработав стандартное время прогрева (10 минут), автомобиль был готов к движению: лобовое стекло разморозилось, подогрев руля и всех сидений подняли температуру до комфортного уровня.

В испытаниях использовалась современная климатическая камера, разработанная для тестирования легковых и легких коммерческих автомобилей массой до 3,5 тонн, уточняет пресс-служба автогиганта.

Установка позволяет достичь температур +60 до -50°C, предусмотрена регулировка влажности 25 до 95%. Камера работает на испытательном полигоне АВТОВАЗа с 2023 года, с ее помощью моделируют работу автомобиля в самых различных условиях – от арктической пустоши до иссушающей жары. Здесь проходили лабораторные испытания Lada Vesta и Lada Iskra, а сегодня в камере тестируют перспективный кроссовер Lada Azimut.

