Веста в новом цвете — уже у дилеров!

Дилеры АВТОВАЗа начали получать товарные Lada Vesta в цвете «Тайфун»

АВТОВАЗ начал отгрузку в официальную дилерскую сеть автомобилей семейства Lada Vesta в цвете «Тайфун».

По фотографиям, опубликованным источником, в распоряжении у автосалонов Lada появились седаны Vesta Cross и универсалы Vesta SW Cross, окрашенные в данный оттенок. Отмечается, что в обычных условиях «Тайфун» напоминает серый неметаллик, а на солнечном свете в нем проявляется голубой колер. Абсолютно новым для продукции АВТОВАЗа этот цвет не является – в 2018-м завод использовал его на дорестайлинговых седанах Vesta Sport.

Однако тогда более широкого распространения по линейке «Тайфун» не получил, на долгое время оставшись прерогативой именно «заряженной» Весты.

Как «За рулем» сообщал ранее, перезапуск Весты Sport перенесен на 2026 год, но еще в сентябре 2025-го «Тайфун» прошел «примерку» на другой модели спортивной линейки Lada – внедорожнике Niva Sport. И, судя по новым фотографиям, в этот раз серо-голубой получит гораздо большее распространение, нежели в конце 2010-х.

Источник:  RCI News
