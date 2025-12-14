АВТОВАЗ выпустит мощную Весту — известны сроки

Lada Vesta Sport вернется в модельную гамму АВТОВАЗа в 2026 году

Lada Vesta Sport, некогда являвшаяся самым мощным автомобилем в модельном ряду отечественного автогиганта, вернется в производство в первой половине 2026 года.

Об этом сообщает источник, ссылаясь на информацию с профсоюзной конференции АВТОВАЗа. По предварительной информации, под капотом у «заряженной» Весты окажется двигатель 1.8 Evo, форсированный до 145 л.с. и 184 Нм (практически как в дорестайлинговом варианте), работающим с китайской 6-ступенчатой МКП взамен прежней отечественной «пятиступки». Называется и предварительный ориентир по цене: 2,7 млн рублей.

Напомним, АВТОВАЗ планировал перезапуск модификации Vesta Sport на второй квартал 2025 года, а позднее срок сдвинули на ноябрь.

