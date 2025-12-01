«Обязательное использование узла» — что может измениться в требованиях к автозаводам

Эксперт Максим Кадаков обсудил планы развития автопрома с главой Минпромторга

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков задал несколько вопросов министру промышленности и торговли Антону Алиханову на пресс-конференции Минпромторга, посвященной изменениям в начислении утилизационного сбора. Беседа не ограничилась только вопросами утильсбора, но коснулась и локализации.

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов (Валерий Шарифулин/ТАСС)

— Антон Андреевич, вы предложили новый термин: «безопасный сценарий развития автопрома». Что под этим подразумевается? Что должно произойти в автопроме, чего мы должны добиться, чтобы однажды уверенно сказать: наконец-то, мы выполнили «безопасный сценарий» и достигли технологического суверенитета.

— На мой взгляд, краеугольным камнем любого машиностроения, не только автомобильного, является электронная компонентная база. Некоторые успехи у нас уже есть – в частности, литографы собственного производства, и есть четкий, инвентаризированный план на ближайшее десятилетие: как мы будем развивать производство микроэлектроники. Это ключевая компонента, самая критичная с точки зрения уровня зависимости от импорта.

Наш 10-летний план подразумевает переход на автоэлектронику российского производства – и мы будем прописывать это в 719-м постановлении правительства.

— Электроника – это важно. Но у нас огромные проблемы и по «механической» части – прежде всего, с двигателями, коробками передач, редукторами, другими узлами трансмиссии. Идея некоего общего двигателя или общей коробки передач уже витает в воздухе. Насколько это реально, если даже в советское время не удавалось «поженить» заводы-конкуренты?

— Этот вопрос можно решать и через административный ресурс. Ведь 719-е постановление можно формулировать не только через баллы, но и через обязательность использования конкретного узла, агрегата или какого-то изделия российского производства. Просто поставить такое условие… Хочешь или не хочешь, а придется переходить.

Та же история с коробками передач или с двигателями – подразумевается эффект масштаба. Невозможно in-house (самостоятельно, на своем заводе) делать все автокомпоненты.

Конечно, однозначного ответа на ваш вопрос сейчас нет. Но то, что нам нужны несколько типов ДВС, которые стали бы общим решением для рынка, – скорее всего, да, нужны. Пока у нас есть один игрок, который способен самостоятельно обеспечивать большой объем спроса, – это АВТОВАЗ. А нужен хотя бы один миллион автомобилей, чтобы производство нового двигателя стало экономически обоснованным и кому-то интересным. Поэтому наша базовая задача – растить рынок.

— Отмена льготной ставки утилизационного сбора на автомобили мощнее 160 л.с. вынудит многих покупателей переключиться на машины «до 160». Если таких покупателей окажется очень много, не аннулирует ли вовсе Минпромторг льготную ставку утильсбора – на все автомобили?

— Доля физлиц, которые ввозят автомобили мощнее 160 л.с., конечно же, будет падать. И есть надежда, что этот сегмент у нас будет омолаживаться – будут ввозить преимущественно новые автомобили в этом сегменте. Если же говорить о менее мощных машинах, то у нас нет планов и нет даже предпосылок к тому, чтобы отменять льготный утильсбор: объемы производства таких машин в России достаточны для того, чтобы создать эффект масштаба, и позволяют вместе с мерами поддержки спроса конкурировать с автомобилями зарубежного производства.

— Почему автомобили российской сборки оказываются как минимум не дешевле аналогичных автомобилей, которые приходят по импорту? Покупатели не понимают такую схему ценообразования…

— Мы должны сделать локальное производство более выгодным, чем прямой импорт. И понятно, что есть договоренности и есть графики инвестиций нынешних владельцев автозаводов – в ближайшее время они должны вложить в развитие более 350 миллиардов рублей. Предприятия новые, но уровень роботизации можно повышать еще достаточно долго – нам, мягко говоря, есть к чему стремиться в части повышения производительности труда.

