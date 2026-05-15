Назван самый действенный способ борьбы со скручиванием пробега

Президент РОАД предложил добавлять данные о ДТП, пробеге и обременениях в ЭПТС

Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин выступил с инициативой о введении наказания за корректировку показаний одометра.

Сейчас, по словам эксперта, электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС) содержит далеко не всю важную информацию. Там прописаны марка, модель, страна-производитель, мощность двигателя и VIN-номер. А вот пробег отсутствует, хотя технически строка для него не ограничена – её просто не внедрили.

Помимо пробега, в ЭПТС стоило бы добавить сведения о дорожно-транспортных происшествиях (была ли машина бита), обременениях (арест, залог, кредит) и даже историю сервисного обслуживания. Без этого невозможно создать единый учёт, подчеркнул Подщеколдин.

«Сегодня этого всего нет. Более того, мы готовы даже, чтобы там была строка о сервисном обслуживании. Раз этого нет, то не получается фиксировать пробег», – пояснил он.

Ответственность за скрутку продавцами должна появиться только после запуска работающей системы учёта. Наказание предлагается поэтапное: за первый случай – административный штраф, за повторный – уголовное преследование до 5 лет лишения свободы, так как речь идёт о мошенничестве в крупном размере.

Подщеколдин привёл наглядный пример: даже дешевая машина, например, Hyundai Sonata, может стоить после такси на 1 млн рублей дороже или дешевле, если у автомобиля скручен пробег.

Электронный паспорт мог бы стать чем-то вроде «автомобильного ЗАГСа» – фиксировать весь жизненный цикл машины от выпуска до утилизации, плюс стоимость продаж. В идеале, чтобы проверить историю, было бы достаточно зайти в Госуслуги – никаких платных сервисов не понадобится.

Кстати, формально такое требование уже существует – постановление №1212 от 10 октября 2017 года предписывает вносить пробег. Проблема в том, что пока оно носит исключительно добровольный характер. А значит, по-настоящему защитить покупателя от обмана при покупке подержанного авто можно только переводя нормы в обязательные.

Лежнин Роман
Фото: Depositphotos
15.05.2026 
