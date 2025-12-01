Новая реальность
#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
20 декабря
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
Автоэксперт Ракитин: проблемы с колесами могут...
BMW iX3
20 декабря
Новое лицо BMW: раскрыты секреты iX1 в стиле Neue Klasse
Электрический компактный кроссовер BMW iX3...
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
20 декабря
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
Андрей Чубов: Правильная фиксация ДТП позволит...

Минпромторг направляет миллиарды для поддержки авторынка

В 2026 году на стимулирование продаж новых автомобилей заложено 50 млрд рублей

Накануне введения повышенного утилизационного сбора, который вступил в силу с 1 декабря, министр промышленности и торговли Антон Алиханов созвал пресс-конференцию и детально рассказал о ситуации в автопроме – и о влиянии утилизационного сбора как на промышленность, так и на торговлю автомобилями. На встрече присутствовал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, который приводит краткое резюме сказанного Антоном Алихановым.

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ LADA ISKRA Голосование в самой престижной автомобильной премии России уже началось. Заполните анкету и выиграйте автомобиль!
ГРАН-ПРИ
«ЗА РУЛЕМ»

С 2022 года только по программе ФРП «Автокомпоненты» профинансировано:

  • 91 проект на сумму порядка 111 млрд рублей,
  • свыше 50 проектов НИОКР на сумму 11 млрд рублей,
  • около 40 проектов по реинжинирингу на сумму почти 2 млрд рублей.

В результате почти половина из 740 критических позиций, которые были определены Минпромторгом в 2022 году, уже закрыты отечественным производством.

По статусу на сегодняшний день более 80% ранее «брошенных» иностранцами площадок перезапущены и обеспечивают рабочие места. Автомобили, которые они выпускают, планомерно занимают освободившиеся с уходом западных брендов ниши. Оставшиеся мощности должны быть запущены в 2026 году.

Совокупные мощности этих заводов превышают 1,6 млн автомобилей, поэтому потенциал для наращивания объемов производства еще есть. Совместная же с отраслевым сообществом работа по перезапуску заводов позволила сохранить порядка 30 тысяч рабочих мест.
Совокупные мощности этих заводов превышают 1,6 млн автомобилей, поэтому потенциал для наращивания объемов производства еще есть. Совместная же с отраслевым сообществом работа по перезапуску заводов позволила сохранить порядка 30 тысяч рабочих мест.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Джеймс Бонд позавидует: автомобили советских шпионов
Как продлить срок службы вариатора
АвтоВАЗ работает без убытков!

По итогам января-октября текущего года на этих «иностранных» площадках выпущено почти 300 тысяч автомобилей. Это в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и даже на 8% больше, чем за весь прошлый год.

В настоящее время в России воссоздано производство автомобилей практически во всех наиболее популярных сегментах. Только в легковом сегменте у нас в стране производятся автомобили более 20 брендов.

Рекомендуем
Что будет с ценами на авто с пробегом из-за нового утильсбора

На наших собственных сборочных линиях стоят более 50 моделей: седаны, кроссоверы, высокопроходимые автомобили, пикапы. Есть конструктивные решения и с двигателями внутреннего сгорания, и на газомоторном топливе, выпускаются и электромобили, и последовательные гибриды.

Общий прогноз по рынку на 2025 год: 1,5 млн новых автомобилей, из которых около 1,3 млн – легковых.

Индексация утилизационного сбора не отразится на стоимости автомобилей российского производства. Минпромторг внимательно анализирует влияние своих решений в части индексаций утильсбора на доступность автомобилей для граждан. На колебания стоимости оказывает влияние во многом не сумма утильсбора, а волатильность курсов валют, затраты на логистику и ставка на автокредиты – к этим факторам авторынок действительно относится наиболее чутко.

Рекомендуем
Эксперты перечислили «бюджетные» иномарки, подпадающие под льготный утильсбор

В Минпромторге подчеркнули, что действие льготных коэффициентов для граждан, которые ввозят иномарку с мощностью двигателя до 160 л.с. для личного пользования, сохраняется. Продолжают действовать программы льготного автокредитования и льготного лизинга – они создают еще более выгодные условия для приобретения автомобилей российского производства.

За январь-октябрь 2025 года с помощью этих мер реализовано свыше 163 тысяч автомобилей, а объем предоставленных скидок составил 52 млрд рублей. Бюджет на эти меры предусмотрен как минимум на ближайшую трехлетку. В 2026 году это 20 млрд рублей на льготное автокредитование и 30 млрд рублей на льготный лизинг.

  • Как дефорсаж позволит вам не платить утильсбор: автодилеры нашли легальный способ сэкономить на пошлинах, сборах и налогах.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Кадаков Максим
Фото:freepik / xb100
Количество просмотров 2504
01.12.2025 
Фото:freepik / xb100
Поделиться:
Оцените материал:
0