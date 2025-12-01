Минпромторг направляет миллиарды для поддержки авторынка

В 2026 году на стимулирование продаж новых автомобилей заложено 50 млрд рублей

Накануне введения повышенного утилизационного сбора, который вступил в силу с 1 декабря, министр промышленности и торговли Антон Алиханов созвал пресс-конференцию и детально рассказал о ситуации в автопроме – и о влиянии утилизационного сбора как на промышленность, так и на торговлю автомобилями. На встрече присутствовал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, который приводит краткое резюме сказанного Антоном Алихановым.

С 2022 года только по программе ФРП «Автокомпоненты» профинансировано:

91 проект на сумму порядка 111 млрд рублей,

свыше 50 проектов НИОКР на сумму 11 млрд рублей,

около 40 проектов по реинжинирингу на сумму почти 2 млрд рублей.

В результате почти половина из 740 критических позиций, которые были определены Минпромторгом в 2022 году, уже закрыты отечественным производством.

По статусу на сегодняшний день более 80% ранее «брошенных» иностранцами площадок перезапущены и обеспечивают рабочие места. Автомобили, которые они выпускают, планомерно занимают освободившиеся с уходом западных брендов ниши. Оставшиеся мощности должны быть запущены в 2026 году.

Совокупные мощности этих заводов превышают 1,6 млн автомобилей, поэтому потенциал для наращивания объемов производства еще есть. Совместная же с отраслевым сообществом работа по перезапуску заводов позволила сохранить порядка 30 тысяч рабочих мест.

По итогам января-октября текущего года на этих «иностранных» площадках выпущено почти 300 тысяч автомобилей. Это в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и даже на 8% больше, чем за весь прошлый год.

В настоящее время в России воссоздано производство автомобилей практически во всех наиболее популярных сегментах. Только в легковом сегменте у нас в стране производятся автомобили более 20 брендов.

На наших собственных сборочных линиях стоят более 50 моделей: седаны, кроссоверы, высокопроходимые автомобили, пикапы. Есть конструктивные решения и с двигателями внутреннего сгорания, и на газомоторном топливе, выпускаются и электромобили, и последовательные гибриды.

Общий прогноз по рынку на 2025 год: 1,5 млн новых автомобилей, из которых около 1,3 млн – легковых.

Индексация утилизационного сбора не отразится на стоимости автомобилей российского производства. Минпромторг внимательно анализирует влияние своих решений в части индексаций утильсбора на доступность автомобилей для граждан. На колебания стоимости оказывает влияние во многом не сумма утильсбора, а волатильность курсов валют, затраты на логистику и ставка на автокредиты – к этим факторам авторынок действительно относится наиболее чутко.

В Минпромторге подчеркнули, что действие льготных коэффициентов для граждан, которые ввозят иномарку с мощностью двигателя до 160 л.с. для личного пользования, сохраняется. Продолжают действовать программы льготного автокредитования и льготного лизинга – они создают еще более выгодные условия для приобретения автомобилей российского производства.

За январь-октябрь 2025 года с помощью этих мер реализовано свыше 163 тысяч автомобилей, а объем предоставленных скидок составил 52 млрд рублей. Бюджет на эти меры предусмотрен как минимум на ближайшую трехлетку. В 2026 году это 20 млрд рублей на льготное автокредитование и 30 млрд рублей на льготный лизинг.

