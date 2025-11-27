Экология
Эксперты перечислили «бюджетные» иномарки, подпадающие под льготный утильсбор

Названы иномарки, которые можно ввезти в Россию по льготному утильсбору

После ужесточения утильсбора с 1 декабря для машин мощнее 160 л.с. эксперты назвали модели, которые все еще можно привезти по льготному тарифу, предложив интересные альтернативы популярным в России автомобилям.

По данным экспертов, в частности, директора компании E.N. CARS Евгения Забелина, существует не менее 30 вариантов автомобилей различных марок, привезенных из Китая, которые могут составить конкуренцию новым на отечественном рынке.

Например, вместо привычных Lada Vesta или Haval Jolion можно рассмотреть один из семи вариантов в ценовом сегменте от 1,8 до 2,2 млн рублей. В их числе гибрид Geely Galaxy Starshine 6, а также седаны, такие как Chevrolet Cruze, Hyundai Elantra, Mazda 3, Volkswagen Bora и Volkswagen Lavida.

Бюджет от 2,2 до 2,7 млн рублей открывает доступ еще к десяти моделям. В этой категории представлены как доступные Skoda Kamiq, Toyota Corolla и Volkswagen Tharu, так и стильные кроссоверы Mazda CX-30, Skoda Kamiq GT или Geely Cityray. Любители классики могут обратить внимание на Skoda Octavia, а поклонники популярных японских брендов – на Nissan Qashqai, Honda XR-V и Toyota Corolla Cross.

Для тех, кто готов потратить от 2,7 до 3 млн рублей, найдется несколько привлекательных предложений. В этом диапазоне цен можно присмотреться к кроссоверам Mazda CX-5, Skoda Karoq и Volkswagen T-Roc, а также к легендарным хетчбэкам и седанам – Honda Civic, Volkswagen Golf и Skoda Superb.

Источник:  Quto
Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
27.11.2025 
Фото:Depositphotos
