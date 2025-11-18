Как дефорсаж позволит вам не платить утильсбор

Автодилеры нашли легальный способ сэкономить на пошлинах, сборах и налогах

На автомобильном рынке набирает популярность легальный метод, позволяющий обойти высокие ставки утилизационного сбора.

Как снижают мощность мотора, чтобы подогнать его под более выгодные критерии для расчета налогов, рассказала генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк.

Что такое дефорсаж двигателя и в чем его риски

Суть метода проста: например, двигатель мощностью 186 лошадиных сил «ужимают» до 150 л.с. Это позволяет существенно снизить размер утильсбора, который привязан к мощности двигателя, а также уменьшить ежегодный транспортный налог для будущего владельца.

Активному распространению этой схемы способствует грядущее введение новых правил расчета утильсбора с 1 декабря. Согласно им, льготные условия сохраняются для автомобилей с двигателями мощностью до 160 лошадиных сил. Именно к этому порогу автодилеры, в первую очередь китайских марок, и адаптируют двигатели машин, ввозимых в Россию.

Ирина Франк, генеральный директор компании Frank Auto:

— После того как автомобиль прибывает в страну и проходит все необходимые процедуры, владелец теоретически может вернуть двигателю заводскую мощность. На практике такая возможность существует, однако специалисты предупреждают о скрытых рисках. Разблокировка мощности в неавторизованных сервисных центрах может привести к сбоям в работе электроники, сокращению ресурса двигателя или другим техническим проблемам.

Отмечается, что технология программного снижения мощности не нова. Ранее она применялась для адаптации автомобилей к работе в регионах с некачественным топливом. Один и тот же двигатель мог иметь несколько вариантов мощности в зависимости от рынка сбыта, при этом его механическая часть («железо») оставалась неизменной.

Несмотря на то, что сама процедура дефорсирования не является противозаконной, последующее изменение мощности и ее документальное подтверждение сопряжены с трудностями. Для официального оформления пониженной мощности требуются стендовые испытания и комплекс лабораторных процедур, что в кустарных условиях практически невозможно.

Таким образом, пока автодилеры используют легальную лазейку для стимулирования продаж, конечные потребители должны осознавать потенциальные последствия последующего «разгона» двигателя, который может обернуться дополнительными расходами.

Цена вопроса: как дефорсаж влияет на гарантию, страховку и законность

Помимо технических рисков, есть и другие важные аспекты.

Гарантия. Если дилер обнаружит, что с электронным блоком управления двигателя проводили манипуляции, он вправе отказать в гарантийном ремонте. Последующий ремонт поломки, вызванной чип-тюнингом, ляжет на ваши плечи.

Если дилер обнаружит, что с электронным блоком управления двигателя проводили манипуляции, он вправе отказать в гарантийном ремонте. Последующий ремонт поломки, вызванной чип-тюнингом, ляжет на ваши плечи. Страхование. Не все страховые компании благосклонно относятся к тюнингу. Если вы не уведомите страховщика об изменении характеристик автомобиля, при наступлении страхового случая вам могут отказать в выплате.

Не все страховые компании благосклонно относятся к тюнингу. Если вы не уведомите страховщика об изменении характеристик автомобиля, при наступлении страхового случая вам могут отказать в выплате. Законность. В Европе, например, любое изменение мощности должно быть официально сертифицировано и внесено в документы. Без этого автомобиль не пройдет техосмотр. В России эти вопросы также регулируются, и езда на машине с не соответствующими документам характеристиками может создать проблемы.

Существует ли способ уменьшить утильсбор без риска

Самый надежный путь — изначально выбирать автомобиль с двигателем, который с завода имеет мощность до 160 л.с. Рынок уже отреагировал на спрос, и такие модели становятся все популярнее.

Если же вы рассматриваете вариант с дефорсированной версией, крайне важно выяснить ее происхождение. Если это официальная комплектация от производителя, то покупать такую машину безопасно. Если же это результат манипуляций с программным обеспечением — стоит десять раз подумать о потенциальных затратах на ремонт, которые могут многократно перекрыть сэкономленную сумму.

В погоне за сиюминутной выгодой легко столкнуться с проблемами, которые обойдутся гораздо дороже. Иногда проще и спокойнее выбрать автомобиль, который изначально соответствует вашим финансовым возможностям, не прибегая к рискованным схемам.

Почему купить машину всё сложнее и что с «народным автомобилем»: стало понятно, как повышение утильсбора на самом деле изменит авторынок России.