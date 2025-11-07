Почему купить машину всё сложнее и что с «народным автомобилем»

Стало понятно, как повышение утильсбора на самом деле изменит авторынок России

Чтобы оценить влияние новых законов и пошлин на авторынок, необходимо посмотреть на изменения глазами эксперта, занимающегося ввозом иномарок в страну, – он способен сразу предсказать реакцию рынка.

Таким экспертом, к которому обратилась редакция «За рулем», стал Александр Степанов – специалист по импорту премиальных автомобилей с 16-летним опытом, собственник компании AUTOSAN.

Как возможное повышение утильсбора повлияет на цены

Если утильсбор действительно поднимут, машины подорожают. На сколько – зависит от мощности и возраста автомобиля.

Для машин до 160 л.с. изменений не будет – по ним ставка утильсбора не растет.

А вот для автомобилей с моторами мощностью свыше 160 л.с., особенно в диапазоне объемов 2,5-3,5 литра и возрастом 3-5 лет, рост стоимости может быть заметным – от 500 тысяч до 2-3 млн рублей.

Чем больше объем двигателя, тем выше сумма утильсбора. И если производитель или импортер не сможет ее компенсировать, всё до последнего рубля будет заложено в цену автомобиля.

Покупатели массового сегмента почувствуют даже малейшее изменение стоимости, а в премиальном спрос вряд ли упадет: здесь выбор ограничен, и люди покупают не по необходимости, а по уровню комфорта и статуса.

Какие машины подорожают больше, а какие – меньше

Автомобили с двигателями мощностью до 160 л.с. изменение не затронет – для них ставки остаются прежними. Это, например, кроссоверы и седаны из Китая и Кореи с моторами объемом 1,5-1,6 литра.

Машины мощнее 160 л.с., особенно 3-литровые SUV возрастом 3-5 лет, окажутся под серьезным давлением. По прогнозам, утильсбор на такие модели может достигать 2-3 млн рублей, и это напрямую отразится на цене.

В первую очередь подорожают BMW X5, Audi Q7, Mercedes-Benz GLE, Toyota Land Cruiser – именно они попадают в самую уязвимую категорию.

Автомобили в возрасте до трех лет и новые машины, скорее всего, будут ввозиться через Беларусь. Там они растаможиваются по льготной схеме – с 50-процентной скидкой на утильсбор для льготников, а в Россию ввозятся уже с оплатой коммерческого утильсбора.

Да, такие автомобили тоже немного подорожают, но покупателей премиум-класса это не остановит – у них просто нет реальной альтернативы на российском рынке.

Почему во всем мире и в России продолжается рост цен

Рост цен на автомобили – это не чья-то прихоть, а цепочка факторов.

Подорожала логистика, страховка, фрахт, а также изменился курс валют. Добавились расходы на новые технологии: системы безопасности, камеры, сенсоры, гибридные установки. Все это стоит денег.

Но нужно понимать, что вместе с ценой растет и уровень самих машин. Современные автомобили стали безопаснее, комфортнее.

Другой вопрос, что не всем нужны десятки электронных ассистентов и гигантские экраны. Отсюда ощущение, что мы переплачиваем за то, чем не пользуемся.

Как можно сдержать рост цен и какие функции избыточны

Полностью остановить рост цен невозможно, но его можно смягчить.

Во-первых, государству стоит подходить к налогообложению гибко – не повышать утильсбор одинаково для всех, а учитывать мощность двигателя и классы машин.

Во-вторых, нужно поддерживать локальную сборку и упростить сертификацию для базовых комплектаций.

Это даст возможность предлагать машины с адекватной ценой без потери качества.

Если говорить о «лишнем» – то это, например, гигантские мультимедиа, колеса диаметром 21-22 дюйма, премиальные аудиосистемы на 20 динамиков и сложные ассистенты водителя, которые в российских условиях работают не всегда корректно.

Без всего этого машина может стоить дешевле на 10-15%, при этом не теряя в уровне надежности и степени безопасности.

Мнение эксперта о «народном автомобиле»

Александр Степанов, специалист по импорту премиальных автомобилей с 16-летним опытом, собственник компании AUTOSAN:

– Идея «народного автомобиля» в России здравая – но только если делать не «дешевый премиум», а действительно простой, надежный и доступный транспорт.

Это должен быть автомобиль B-класса с мотором объемом 1,6 литра, 4-6 подушками безопасности, кондиционером, мультимедийной системой без излишеств.

Реальная цена такого автомобиля – 1,3-1,8 млн рублей при широкой локализации и господдержке.

Производителем может стать АВТОВАЗ в партнерстве с китайским брендом, но при условии, что локализация будет реальной, а не на бумаге.

Главное – стабильная политика и предсказуемость. Только тогда проект станет массовым, а не разовой акцией.

