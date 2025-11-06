Авто из-за рубежа: как не попасть на мошенников

Эксперт рассказал, что должно насторожить при покупке авто с пробегом на заказ

Покупка подержанного автомобиля из Японии или Кореи долгое время считалась практически беспроигрышным вариантом для тех, кто хочет сэкономить и получить машину в идеальном состоянии, близком к салонному.

Такой подход позволяет получить автомобиль в более богатой комплектации и с меньшим пробегом, чем на внутреннем рынке. Однако, как подробно пояснил директор по маркетингу Jorden Евгений Курбаков, эта некогда прозрачная сфера сегодня активно привлекает не только добросовестных перегонщиков, но и откровенных мошенников.

В последнее время участились случаи обмана, когда в закрытых чатах мессенджеров покупателям предлагают нереально выгодные условия и подозрительно короткие сроки поставки.

Самым главным моментом, который должен насторожить, по словам эксперта, является категорическое требование внести предоплату в криптовалюте, что практически полностью исключает возможность как-то отследить транзакцию и вернуть свои деньги в случае срыва сделки.

Чтобы обезопасить себя от подобных рисков, стоит доверять только тем компаниям, которые имеют проверенную годами репутацию и открытую, прозрачную историю работы.

Как себя обезопасить

Надежный партнер, как правило, активно и регулярно ведет социальные сети, публикует подробные фото- и видеоотчеты о завершенных сделках, а также имеет физический офис для личного визита и консультации.

После успешной покупки на аукционе крайне важно правильно принять автомобиль здесь, в России.

Специалист настоятельно рекомендует не экономить на двух вещах: услугах профессионального независимого осмотрщика, который проверит соответствие авто с оценочным листом (он идет к каждому импортируемому авто с аукциона) и VIN-номером, и на безопасной доставке машины до вашего города на автовозе. Например, услуги транспортировки до Москвы обойдутся в 150 тыс. рублей.

Эта предосторожность надежно убережет ваш будущий автомобиль от повреждений лакокрасочного покрытия и других проблем, которые возникают при длительном самостоятельном перегоне.

