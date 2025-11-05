Почему ухоженный вид авто с пробегом должен насторожить

Эксперты: идеально чистые салон и кузов – лишь маскировка для скрытых дефектов

Покупка подержанного автомобиля напоминает прогулку по минному полю, где главная опасность часто скрывается за безупречным фасадом, отмечают эксперты издания Pravda.Ru.

Поэтому самый большой риск при покупке на вторичном рынке таит отказ от профессиональной диагностики, ведь только эксперт с помощью толщиномера и специального оборудования сможет найти следы скрытого ремонта после ДТП и оценить реальное состояние двигателя и ходовой части.

Не менее важно досконально изучить прошлое автомобиля, потратив время на проверку по VIN-номеру в официальных сервисах. Это поможет выявить участие в серьезных авариях, нахождение в залоге у банка или юридические ограничения.

Доверять показаниям пробега также не стоит, так как скручивание одометра остается популярной уловкой недобросовестных продавцов. Реальный возраст машины часто выдает чрезмерный износ руля, сидений и педалей.

Крайне опасно поддаваться соблазну неестественно низкой цены, ведь такая «выгода» обычно маскирует сложные неисправности или юридические проблемы.

Всегда стоит сравнивать стоимость с рыночными предложениями, а осмотр проводить исключительно при дневном свете, чтобы не упустить из виду цветовые различия краски и следы коррозии.

Заключительным и обязательным шагом должен стать тест-драйв, который позволяет на практике оценить работу всех систем автомобиля в движении.

Только такой комплексный подход, а не доверие внешнему лоску, позволит найти по-настоящему добротный автомобиль.

Рекомендуем Какое масло заливать зимой?

А летом? Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ