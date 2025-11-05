#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
12 ноября
В России подготовили новые справочники запчастей для расчета по ОСАГО
РСА: цены на запчасти в новых справочниках...
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
12 ноября
Иномарки, попадающие под льготный утильсбор в декабре: список
Эксперт Петров назвал иномарки, которые попадут...
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
12 ноября
Раскрыт портрет среднестатистического покупателя шин в России
РОМИР: шины в России чаще всего приобретают...

Почему ухоженный вид авто с пробегом должен насторожить

Эксперты: идеально чистые салон и кузов – лишь маскировка для скрытых дефектов

Покупка подержанного автомобиля напоминает прогулку по минному полю, где главная опасность часто скрывается за безупречным фасадом, отмечают эксперты издания Pravda.Ru.

Рекомендуем
Вместительный автомобиль за 800 тысяч — что выбрать на вторичке

Поэтому самый большой риск при покупке на вторичном рынке таит отказ от профессиональной диагностики, ведь только эксперт с помощью толщиномера и специального оборудования сможет найти следы скрытого ремонта после ДТП и оценить реальное состояние двигателя и ходовой части.

Не менее важно досконально изучить прошлое автомобиля, потратив время на проверку по VIN-номеру в официальных сервисах. Это поможет выявить участие в серьезных авариях, нахождение в залоге у банка или юридические ограничения.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Доверять показаниям пробега также не стоит, так как скручивание одометра остается популярной уловкой недобросовестных продавцов. Реальный возраст машины часто выдает чрезмерный износ руля, сидений и педалей.

Крайне опасно поддаваться соблазну неестественно низкой цены, ведь такая «выгода» обычно маскирует сложные неисправности или юридические проблемы.

Рекомендуем
Топ-7 самых живучих бизнес-седанов

Всегда стоит сравнивать стоимость с рыночными предложениями, а осмотр проводить исключительно при дневном свете, чтобы не упустить из виду цветовые различия краски и следы коррозии.

Заключительным и обязательным шагом должен стать тест-драйв, который позволяет на практике оценить работу всех систем автомобиля в движении.

Только такой комплексный подход, а не доверие внешнему лоску, позволит найти по-настоящему добротный автомобиль.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
Количество просмотров 111
05.11.2025 
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0