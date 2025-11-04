Неприхотливый «европеец» с мотором 1.6 и МКП. Его надежность проверена годами
Эксперт «За рулем» Александр Виноградов уверен, что за 800 тысяч рублей на вторичном рынке можно приобрести вместительный и надежный автомобиль в достойном состоянии, например, Citroen Berlingo.
При выборе этой модели стоит обратить внимание на несколько ключевых моментов. Кузов у Berlingo обладает хорошей защитой от коррозии, но особо тщательно следует осмотреть кромки дверей. В указанном бюджете, скорее всего, найдется «каблучок» 2012-2013 годов выпуска.
Мнение эксперта
Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем»:
– Скорее всего, вам попадется автомобиль с бензиновым мотором TU5JP4 объемом 1,6 литра. У него есть две версии – мощностью 90 и 109 л.с.
Двигатель оказался живучим, но при больших пробегах появляется масложор. Есть машины с разработанным совместно с BMW двигателем 1.6 мощностью 120 л.с. – к нему вопросов уже больше.
У этого двигателя после 150 тысяч км пробега практически наверняка потребуется замена цепи ГРМ, кроме того, он нередко страдает от течей масла и охлаждающей жидкости, поэтому здесь крайне важна тщательная диагностика.
В салоне автомобиля необходимо проверить работоспособность всех кнопок, так как часто встречается проблема с попаданием влаги в разъемы, что приводит к сбоям в электронике.
Практически все Berlingo на вторичном рынке оснащены пятиступенчатой «механикой», которая в паре с бензиновыми моторами демонстрирует долгий и надежный ресурс, в отличие от дизельных версий.
Более подробно о других вместительных автомобилях с пробегом за 800 тысяч рублей можно прочитать в полной версии материала.
Какое масло заливать зимой?
А летом?
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube