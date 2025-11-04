Неприхотливый «европеец» с мотором 1.6 и МКП. Его надежность проверена годами

#
Эксперт «За рулем» Александр Виноградов уверен, что за 800 тысяч рублей на вторичном рынке можно приобрести вместительный и надежный автомобиль в достойном состоянии, например, Citroen Berlingo.

При выборе этой модели стоит обратить внимание на несколько ключевых моментов. Кузов у Berlingo обладает хорошей защитой от коррозии, но особо тщательно следует осмотреть кромки дверей. В указанном бюджете, скорее всего, найдется «каблучок» 2012-2013 годов выпуска.

Citroen Berlingo
Citroen Berlingo

Мнение эксперта

Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем»:

– Скорее всего, вам попадется автомобиль с бензиновым мотором TU5JP4 объемом 1,6 литра. У него есть две версии – мощностью 90 и 109 л.с.

Двигатель оказался живучим, но при больших пробегах появляется масложор. Есть машины с разработанным совместно с BMW двигателем 1.6 мощностью 120 л.с. – к нему вопросов уже больше.

Citroen Berlingo
Citroen Berlingo
У этого двигателя после 150 тысяч км пробега практически наверняка потребуется замена цепи ГРМ, кроме того, он нередко страдает от течей масла и охлаждающей жидкости, поэтому здесь крайне важна тщательная диагностика.

В салоне автомобиля необходимо проверить работоспособность всех кнопок, так как часто встречается проблема с попаданием влаги в разъемы, что приводит к сбоям в электронике.

Практически все Berlingo на вторичном рынке оснащены пятиступенчатой «механикой», которая в паре с бензиновыми моторами демонстрирует долгий и надежный ресурс, в отличие от дизельных версий.

Более подробно о других вместительных автомобилях с пробегом за 800 тысяч рублей можно прочитать в полной версии материала.

Алексеева Елена
04.11.2025 
Отзывы о Citroen Berlingo (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Citroen Berlingo  2013
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Прекрасный семейный автомобиль. Для путешествий, дачи, города.
Недостатки:
Слабая подвеска для наших дорог.
Комментарий:
Концерн PSA гонит в нашу страну старые модели машин. Новые Пежо Рифтер и Ситроен Берлинго не поставляют (хотя, даже на Украине продают). Ставили бы на конвейер новые модели. С такой политикой и отношением к российскому покупателю они вряд ли достигнут приемлемых результатов!
