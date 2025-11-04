Неприхотливый «европеец» с мотором 1.6 и МКП. Его надежность проверена годами

Эксперт «За рулем» рассказал, как подобрать Citroen Berlingo за 800 тыс. рублей

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов уверен, что за 800 тысяч рублей на вторичном рынке можно приобрести вместительный и надежный автомобиль в достойном состоянии, например, Citroen Berlingo.

При выборе этой модели стоит обратить внимание на несколько ключевых моментов. Кузов у Berlingo обладает хорошей защитой от коррозии, но особо тщательно следует осмотреть кромки дверей. В указанном бюджете, скорее всего, найдется «каблучок» 2012-2013 годов выпуска.

Мнение эксперта

Александр Виноградов, редактор журнала «За рулем»:

– Скорее всего, вам попадется автомобиль с бензиновым мотором TU5JP4 объемом 1,6 литра. У него есть две версии – мощностью 90 и 109 л.с.

Двигатель оказался живучим, но при больших пробегах появляется масложор. Есть машины с разработанным совместно с BMW двигателем 1.6 мощностью 120 л.с. – к нему вопросов уже больше.

У этого двигателя после 150 тысяч км пробега практически наверняка потребуется замена цепи ГРМ, кроме того, он нередко страдает от течей масла и охлаждающей жидкости, поэтому здесь крайне важна тщательная диагностика.

В салоне автомобиля необходимо проверить работоспособность всех кнопок, так как часто встречается проблема с попаданием влаги в разъемы, что приводит к сбоям в электронике.

Практически все Berlingo на вторичном рынке оснащены пятиступенчатой «механикой», которая в паре с бензиновыми моторами демонстрирует долгий и надежный ресурс, в отличие от дизельных версий.

Более подробно о других вместительных автомобилях с пробегом за 800 тысяч рублей можно прочитать в полной версии материала.

