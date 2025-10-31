#
>
На сколько машина теряет в стоимости за три года: ответ эксперта

Эксперт Баканов: за три года авто теряет до 40% от изначальной цены

По информации автоэксперта Петра Баканова, за три года эксплуатации автомобили теряют в цене от 20% до 40% в зависимости от пробега.

Если трехлетняя машина имеет пробег 90 тысяч километров, не повреждена и недавно вышла из гарантии, ее стоимость может снизиться на 30-40%.

В то же время автомобиль с пробегом всего в 30 тысяч километров утратит примерно 20% от своей первоначальной цены.

Ранее «За рулем» сообщал, что в ЦБ объяснили, почему продажи авто рекордно выросли в России.

31.10.2025 
