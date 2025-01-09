В России наладят выпуск конкурента Lada Largus

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На заводе ПСМА в Калуге будут выпускать фургоны Peugeot Partner и Citroen Berlingo

На заводе «Автомобильные технологии» в Калуге, где производятся модели Citroen C5 Aircross и налажена сборка автомобилей Haval, планируется возобновление выпуска фургонов Peugeot Partner (B9). Этот автомобиль уже производили на мощностях предприятия, когда оно носило название «ПСМА Рус».

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Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на видео с акции «Ёлка желаний», где первый вице-премьер Денис Мантуров исполнил мечту 17-летнего Максима Стрельцова из Боровска, побывавшего на заводе.

В рамках экскурсии по предприятию Максим и его мама увидели процесс производства автомобилей, включая этапы сварки, которые уже освоены на заводе. В ближайшее время ожидается запуск цеха покраски.

На видео мелькнули кузовные панели прототипа B9 (Peugeot Partner и аналог – Citroen Berlingo), намекая на готовность предприятия к выпуску этих автомобилей. На скриншоте с видео модель грузового варианта Партнера. Должна быть еще и пассажирская версия.

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Таким образом, калужский завод постепенно осваивает новый этап производства, который позволит не только восстановить выпуск фургонов, но и расширить модельный ряд.

Ожидается, что в ближайшем будущем линия сборки будет запущена в полном объеме.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– О том, что на ПСМА хотели бы организовать производство «каблучков» и даже более крупных фургонов, я рассказывал еще год назад. Вопрос был лишь в одном – как скоро.

Понятно, что собственно процессом – закупкой комплектующих в Китае, сборкой, сертификацией и продажей – будет заниматься специально созданная компания «Автомобильные технологии», которая по такой же схеме занимается Ситроенами. Собственно завод используется как сборочная площадка.

Если в этом году Peugeot Partner (или его двойник Citroen Berlingo) все-таки начнут собирать и продавать, это хорошо. Его непременно включат в список допущенных к госзакупкам. Но не нужно питать иллюзий: дешевым Partner не будет.

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Источник: Правительство России/Telegram, Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram

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Алексеева Елена
Количество просмотров 1345
09.01.2025 
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