В России наладят выпуск конкурента Lada Largus

На заводе ПСМА в Калуге будут выпускать фургоны Peugeot Partner и Citroen Berlingo

На заводе «Автомобильные технологии» в Калуге, где производятся модели Citroen C5 Aircross и налажена сборка автомобилей Haval, планируется возобновление выпуска фургонов Peugeot Partner (B9). Этот автомобиль уже производили на мощностях предприятия, когда оно носило название «ПСМА Рус».

Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на видео с акции «Ёлка желаний», где первый вице-премьер Денис Мантуров исполнил мечту 17-летнего Максима Стрельцова из Боровска, побывавшего на заводе.

В рамках экскурсии по предприятию Максим и его мама увидели процесс производства автомобилей, включая этапы сварки, которые уже освоены на заводе. В ближайшее время ожидается запуск цеха покраски.

На видео мелькнули кузовные панели прототипа B9 (Peugeot Partner и аналог – Citroen Berlingo), намекая на готовность предприятия к выпуску этих автомобилей. На скриншоте с видео модель грузового варианта Партнера. Должна быть еще и пассажирская версия.

Таким образом, калужский завод постепенно осваивает новый этап производства, который позволит не только восстановить выпуск фургонов, но и расширить модельный ряд.

Ожидается, что в ближайшем будущем линия сборки будет запущена в полном объеме.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– О том, что на ПСМА хотели бы организовать производство «каблучков» и даже более крупных фургонов, я рассказывал еще год назад. Вопрос был лишь в одном – как скоро.

Понятно, что собственно процессом – закупкой комплектующих в Китае, сборкой, сертификацией и продажей – будет заниматься специально созданная компания «Автомобильные технологии», которая по такой же схеме занимается Ситроенами. Собственно завод используется как сборочная площадка.

Если в этом году Peugeot Partner (или его двойник Citroen Berlingo) все-таки начнут собирать и продавать, это хорошо. Его непременно включат в список допущенных к госзакупкам. Но не нужно питать иллюзий: дешевым Partner не будет.

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Источник: Правительство России/Telegram, Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram